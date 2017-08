Neue Ausstellung für Eisenbahnfans Das Schlesische Museum Görlitz widmet dem Jubiläumsjahr 2017 eine Sonderschau. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es viele weitere Termintipps.

Ingo Wobst (rechts) baut seine Modelleisenbahnanlage im Schlesischen Museum auf. © Nikolai Schmidt

Am Freitag, um 19 Uhr, eröffnet das Schlesische Museum die neue Ausstellung „Achtung Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien“. 1842 wurde die erste Bahnlinie von Breslau nach Ohlau eröffnet, 1847 entstanden der Bahnhof und der Eisenbahn-Viadukt in Görlitz. Und 1917 wurde das heutige Bahnhofsgebäude übergeben.

Die Ausstellung zeigt die rasche Entwicklung des Schienenverkehrs in Schlesien und seine Bedeutung für Görlitz. Hauptattraktion der Schau ist ein 18 Meter langes Architekturmodell der Görlitzer Bahnhofsanlage von 1917. Es entsteht seit vielen Jahren durch die Leidenschaft des Görlitzers Ingo Wobst und ist erstmals in voller Größe zu sehen.

Der Eintritt zur Eröffnung der Sonderausstellung ist frei. Dann läuft die Schau bis zum September 2018 und kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. (szo)

zur Startseite