Neue Aussteller zur Gewerbemesse Zum zweiten Mal präsentieren sich Unternehmen aus der Region in Neustadt. Besucher können dieses Jahr besonders viel naschen.

Schmackhaft wird es bei der Sonderausstellung zu Festlichkeiten und Genuss. Dort präsentiert sich auch die Bäckerei Gierig mit Schokoladensommelière Sarah. © Steffen Unger

Neustadt. Der Wirtschaft im Landkreis geht es gut. Das wurde kürzlich durch das Ranking eines Regionalforschers bestätigt (SZ berichtete). Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser Situation hat die Stadt Neustadt mit ihren stetig wachsenden Unternehmen. Wie vielfältig das Gewerbe in der Region ist, wird am 3. März in der Neustadthalle präsentiert. Dann findet zum zweiten Mal die Gewerbemesse statt.

Ein Wunsch aller, die beim ersten Mal dabei gewesen sind, berichtet Kathrin Vogel. Sie gehört zum Vorstand des Vereins Gemeinsam für Neustadt, der die Messe organisiert. „Viele Unternehmen haben nach der ersten Messe gesagt, sie wünschen sich eine Wiederholung und haben sich sofort angemeldet“, berichtet sie. Die erste Ausgabe fand im Jahr 2017 statt, rund 1 000 Besucher zählten die Veranstalter. Die Halle sei durchgängig gut gefüllt gewesen.

Was Kathrin Vogel besonders freut ist der Effekt, den die Gewerbemesse offenbar gebracht hat. So hätten ihr einige Geschäfte berichtet, dass sie danach auffällig mehr Kunden aus Neustadt begrüßen konnten, beispielsweise bei der Goldschmiede Biedermann in Sebnitz oder der Touristinfo in Stolpen. Rund 80 Aussteller waren im März 2017 dabei und ungefähr genauso viele werden es auch in diesem Jahr sein.

Darunter werden sich einige Firmen finden, die im letzten Jahr nicht dabei gewesen sind. Kathrin Vogel nennt das Blumenparadies aus Polenz, einen Friseur aus Sebnitz, den Kunststoffverarbeiter Gerodur, die Lebenshilfe und das Yoga-Zentrum. Daneben werden sich wieder viele Vereine aus Neustadt und der Region vorstellen, Handwerksbetriebe und Gastronomen sowie Bildungseinrichtungen und diverse Gesundheitsanbieter. Natürlich sind auch die großen Neustädter Unternehmen wie Capron, das Mariba, der ASB und die Hohwaldklinik mit einem Stand vertreten. Besonders schmackhaft wird es bei der Sonderausstellung zum Thema Festlichkeiten und Genuss, verspricht Kathrin Vogel. „Dort kann viel probiert werden.“ Es präsentieren sich unter anderem die Bäckerei Gierig mit Schokoladensommelière Sarah und die Likörfabrik Gustav Müller aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Der Eintritt zur Gewerbemesse ist frei.

Sonnabend, 3. März, 10 bis 18 Uhr, Neustadthalle

