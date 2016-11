Neue Aussicht im Friedewald Sportler vom SV Elbland schaffen mit Hilfe von Stadtverwaltung und Waldbesitzer Rastplätze am Hohen Stein. Mit weitem Blick.

Da hinten ist sogar der Collm zu sehen. Thomas Jänicke (hinten) vom SV Elbland, Bürgermeister Thomas Schubert (M.) und SV-Chef Torsten Schröder bewundern den Blick Richtung Oschatz. © Arvid Müller

Diesmal hat er einen Korb mit Kaffeekanne, Tassen und Pflaumenkuchen dabei. Den bringt Thomas Jänicke gerade hinauf auf den Hohen Stein. Kein Vergleich zu der Last, die er noch vor ein paar Tagen gemeinsam mit Helfern die 50 Höhenmeter hochgeschleppt hat. Und das alles, um die Felsspitze, ein beliebtes Wanderziel, noch attraktiver für Friedewald-Besucher zu machen. Dort stehen jetzt zwei funkelnagelneue Bänke, auf dem Weg zur Höhe und auf der Felsnase. Und eine Sitzgruppe, zwei weitere Bänke samt Tisch, am Abzweig zur Spitze. Mit dem kleinen Imbiss sollen die Neuheiten eingeweiht werden.

So eine Raststation hat ihnen schon lange vorgeschwebt, sagt Thomas Jänicke. Der Urcoswiger wohnt nicht weit entfernt vom Hohen Stein und ist dem Friedewald eng verbunden. Seit Kindertagen zieht es ihn dorthin. Einst zum Klettern oder um mit den Dederonstrümpfen der Mutter Kaulquappen zu fangen. Jänicke schmunzelt – als ob es gestern war. Seit 66 Jahren lebt er hier. Und ist manchem in der Stadt gut bekannt. Hat er doch das Unternehmen Industrie-Partner, Sondermaschinen und Anlagenbau, mit gegründet und auch den SV Elbland. Nun, nach dem aktiven Arbeitsleben, will er mehr wandern. Und weil für ihn der Hohe Stein der schönste Naturausflugspunkt ist, wünscht er sich dort einen Platz um Ausruhen, zum Aussicht genießen. Mit einer Bank. Ganz vorn auf dem Felssporn gab es mal eine. Vor vielen Jahren konnte man dort sitzen, erinnert er sich. Später verfiel sie. Bis nur der verrostete Rahmen blieb. Was viele gern erneuert gehabt hätten. Doch nach der Wende waren erst mal andere Dinge wichtiger, sagt der sportliche Coswiger.

Nun, mit der neuen Freizeit, wurde das Bankthema wieder lebendig. Für ihn und weitere Sportler der Abteilung Wandern des SV Elbland Coswig-Meißen. Die zählt immerhin 30 Mitglieder, von 440 im gesamten Verein, wie Torsten Schröder erzählt. Er ist im Rathaus zuständig für Stadtmarketing und Sport und außerdem Chef des SV Elbland.

Die Stadtverwaltung jedenfalls ist offen für die Wünsche des Vereins, sagt Bürgermeister Thomas Schubert. Rund 2 500 Euro gibt es für die Bänke von der Stadt – finanziert aus privaten Spenden.

Denn das Wandern ist den Coswigern viel wert. Was spätestens über die Ortsgrenzen hinaus bekannt wird, als die Stadt 2015 den 7. Sächsischen Wandertag ausrichtet. Da steht den Wanderfreunden von Stadt und Verein ein weiterer Verbündeter zur Seite. Daniel von Sachsen übernimmt zum Wandertag Führungen durch seinen Wald. Er hat auch Anteil an den neuen Bänken. Von ihm erwarben die Bankbauer das Holz. Stileiche aus dem Friedewald. Wir wollten etwas Typisches, auf den ersten Blick mit dem Ort Verbundenes, sagt Jänicke. Und natürlich müssen Prinz und Wettinische Forstverwaltung ihr Okay geben für die Arbeiten auf ihrem Territorium. Nicht zuletzt dafür, dass drei Bäume weichen müssen vor der Bank auf der Felsnase, drei Eichen, Jänicke und ein Helfer sägen sie um. Für den unbezahlbaren Blick. Auf Coswig, nach Meißen, bei guter Sicht bis zum Collmberg bei Oschatz.

Doch bevor die Aussicht von der Bank aus zu bewundern ist, müssen die neuen Waldmöbel konstruiert werden. Die Firma Hoffmann aus Coswig übernimmt den Stahlbau, die Beine von Tisch und Bänken. Das Holz erhält in der DRK-Behindertenwerkstatt in Meißen seine Form. Mitte Oktober ist alles bereit. Fünf Sportfreunde – neben Thomas Jänicke auch Reinhardt Fartak, Rolf Winkler, Dietmar Opitz und Claus Göhler – sowie zwei Männer von der DRK-Werkstatt machen sich ans Aufbauen, Hochtragen und Montieren.

Da muss der Waldboden aufgebuddelt und das Fundament gegossen werden – reichlich eine Tonne Beton ist zu transportieren. Jeder Träger schleppt zwei Eimer, zehn bis 15 Kilo schwer, bei 75 bis 100 Gängen pro Mann. Dazu kommen die Bankteile. Die Bank vorn wird von Mitarbeitern der Firma Nienhaus und Thielkes im Fels verbohrt. Insgesamt 185 Stunden Arbeit stecken in dem Vorhaben, 40 Stunden allein im Aufbau, erzählt Jänicke.

Nun hoffen alle, dass es lange so schön bleibt, oben auf dem Hohen Stein. Wo es besonders auffällt, dass die Wege ordentlich ausgeschildert sind. Darauf ist nicht nur Bürgermeister Schubert stolz. Und erzählt gern, wie sich Jörg Hassmann als ehrenamtlicher Wanderwegewart um alles kümmert, unterstützt von der Stadt, die unter anderem Material bereitstellt für Ersatz und Ergänzungen der Schilder. Genau wie für die Radrouten, ständig kontrolliert von Radwegewart Hans-Jochen Gramann. Nicht zu vergessen die IG Friedewald, die sich um ihre Lehrpfade kümmert und regelmäßig aufräumt.

Thomas Jänicke hofft, dass das an den neuen Rastplätzen am Hohen Stein nicht nötig sein wird. Denn es ist der größte Wunsch der Bankaufsteller und ihrer Helfer, dass alle Wanderer ihren Abfall mit nach Hause nehmen.

