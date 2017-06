Neue Außenhaut für Kirche Die Fassade und das Dach des Gotteshauses werden saniert. Auch am Kirchberg sind Veränderungen geplant.

Für die Sanierung wird die Zschaitzer Kirche eingerüstet. © André Braun

In dieser Woche rüstet die Firma Süptitz aus Leipzig die Kirche in Zschaitz ein. Es ist der erste Schritt für eine umfangreiche Sanierung der Fassade und des Daches. „Wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit fertig sind, sind wir gut“, sagt Pfarrer Reinhard Mehnert. Die ursprünglichen Pläne sahen den Abschluss eigentlich schon für Ende dieses Jahres vor. „Aber das wird nicht funktionieren“, meint Mehnert. „Wir haben bereits ein halbes Jahr verloren.“ Die Genehmigung des Fördergeldes aus dem Leaderprogramm ließ auf sich warten. Die Zusage des Landratsamtes Mittelsachsen erhielt die Kirchgemeinde Mitte Februar. Erst dann konnte die Ausschreibung für die einzelnen Arbeiten beginnen. „Viele Unternehmen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits volle Auftragsbücher“, so der Pfarrer.

Die ersten Arbeiten zur Kirchensanierung sind bereits im Jahr 2015 erfolgt. Damals war das Fundament im Bereich des Altarraumes verstärkt und dadurch stabilisiert worden. „Das war die Voraussetzung dafür, dass die oberhalb entstandenen Risse geschlossen werden können“, sagt Mehnert. Dafür wird jetzt im Bereich des Altarraumes zwischen dem äußeren und inneren Stuhlbalken ein Ringanker eingebracht.

Steht das Gerüst, werde aber zuerst das Dach geöffnet und das schadhafte Dachgebälk aus den vergangenen 50 bis 100 Jahren denkmalgerecht saniert. Diese Arbeiten übernehmen die Dachdeckerfirma Kunze aus Trebanitz und die Zimmerei Rudolph. Gleichzeitig werden Mitglieder der Kirchgemeinde schadhafte Stellen des Putzes an der Fassade der Kirche abhacken, damit anschließend der Anker gesetzt werden kann.

Um Geld zu sparen, übernimmt die Kirchgemeinde zahlreiche Arbeiten in Eigenleistung, bei denen die Mitglieder über die Landeskirche versichert sind. Denn von den rund 282 000 Euro Gesamtkosten werden nur 60 000 Euro gefördert. Einen Teil der Differenz trägt die Landeskirche, weiteres Geld kommt aus der Kirchgemeinde selbst und aus Spenden.

Nachdem Gemeindemitglieder die Dachtraufen gesäubert haben, können die in Ordnung gebracht und das Dach mit Biberschwanzziegeln neu gedeckt werden. „Das war einmal die Originaleindeckung. Zu DDR-Zeiten ist das Dach dann mit Zement-Doppelrömern gedeckt worden“, erklärt der Pfarrer. Nur die Apsis bleibt jetzt außen vor. Sie hat bereits vor einigen Jahren ein neues Dach bekommen. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Blitzschutz erneuert.

Das Verputzen der Fassade übernimmt die Firma Jabo Bau aus Leipzig. Danach sind die Gemeindemitglieder wieder dran. Auf ihrer Liste stehen die Malerarbeiten an Fassade und Fenstern. Allerdings ist noch nicht klar, welche Farbe die Außenhaut der Kirche erhalten soll. Darüber muss die Denkmalschutzbehörde noch entscheiden.

„Nach dem Abbau des Gerüstes wird außerdem der Kirchberg umgestaltet“, sagt Reinhard Mehnert. Die Mauer an der Straße erhält eine Verblendung aus Natursteinen. Der Hügel vor der Kirche wird etwas abgeflacht und ein geschlungener Weg zum Haupteingang der Kirche angelegt. Der Weg wird dadurch zwar länger, hat aber auch ein geringeres Gefälle und ist damit behindertengerecht. Auch der Eingangsbereich der Kirche wird ebenerdig ausgebaut, wodurch das Türblatt um etwa 20 Zentimeter verlängert werden muss.

zur Startseite