Neue Ausgabe des Sandsteinbloggers Zum Festival Bergsichten erscheint das zweite Magazin mit vielen Abenteuern aus der Sächsischen Schweiz.

© Archiv: Marko Förster

Sächsische Schweiz. Pünktlich zum 13. Bergsichten-Festival an diesem Wochenende erscheint die neue Ausgabe des Outdoor-Magazins „Sandsteinblogger“. Es ist das zweite Heft aus der Feder von Hartmut Landgraf, der die gleichnamige Internetseite betreibt. Das Abenteuermagazin widmet sich Bergsport- und Wanderthemen aus Sachsen und speziell der Sächsischen Schweiz. Auf 124 Seiten geht es dieses Mal unter anderem zum Barfußwandern auf den Malerweg, zum Fliegenfischen in die Sebnitz und mit museumsreifen Fahrrädern auf den höchsten Berg der Region. Natürlich geht es auch ums Klettern im Elbsandsteingebirge.

Die zweite Ausgabe des „Sandsteinbloggers“ gibt es beim Bergsichten-Festival in der Technischen Universität Dresden zum Preis von 7,50 Euro zu kaufen. Danach ist das Magazin sachsenweit in ausgewählten Bergsport- und Outdoor-Läden, beispielsweise in Hohnstein, Bad Schandau und in Pirna, erhältlich. Auch übers Internet kann man sich ein Heft sichern. Die erste Ausgabe des gedruckten „Sandsteinbloggers“ erschien Anfang dieses Jahres.

Das 13. Bergsichten-Festival findet vom 11. bis zum 13. November an der TU statt. Vorträge, Filmvorführungen, Lesungen, Workshops und eine Outdoor-Messe gehören unter anderem zum Programm. Mit dabei ist auch der Porschdorfer Rico Richter mit seinem Zeitrafferfilm „Mystic Mountains“, der vollgepackt ist mit atemberaubenden Bildern aus dem Elbsandstein. Das Festival beginnt Freitag, 19.30 Uhr. (SZ)

Das komplette Programm und Tickets zum Bergsichten-Festival, Restkarten an der AK

