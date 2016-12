Neue Aufzüge im Haus Königstein

Es geht nun komfortabel auf- und abwärts: Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna (WGP) hat die Erneuerung von zwei Personenaufzügen im Siebzehngeschosser „Haus Königstein“ auf der Remscheider Straße auf dem Sonnenstein abgeschlossen. Das Unternehmen ließ in den zurückliegenden Monaten die beiden in die Jahre gekommenen Fahrstühle durch neue, leistungsstärkere Lifte ersetzen. Die in Edelstahloptik gehaltenen Kabinen rauschen nun flotter durch den Schacht. Zudem tragen die Aufzüge jetzt mehr Last als vorher, nämlich fast doppelt so viel.

Die Innenräume der Lifte sind größer, werden mit sparsamen LED-Lampen beleuchtet. Moderne Technik sorgt nun dafür, dass die Aufzüge generell weniger Strom verbrauchen. Die früheren Fahr-stühle aus den 1980er-Jahren waren veraltet und entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik. (SZ/mö)

