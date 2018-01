Neue Aufgaben für Prinzessin zur Lippe Die Journalistin und Publizistin Alexandra Gerlach ist ab sofort bundesweit für die Wissenschaft im Einsatz.

Prinzessin zur Lippe Alexandra Gerlach vor dem Schloss in Proschwitz. © Archiv/Claudia Hübschmann

Meißen. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat Alexandra Prinzessin zur Lippe in den Wissenschaftsrat berufen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Sächsischen Wissenschaftsministeriums hervor.

Sachsens Staatsministerin Eva-Maria Stange (SPD) freue sich über die Berufung Alexandra Gerlachs und sei „überzeugt, dass sie mit ihrer großen journalistischen Erfahrung besonders in den Bereichen Politik und Kultur zu einer wichtigen Stimme in diesem Gremium wird.“ Der Wissenschaftsrat mit Sitz in Berlin steht der Bundesregierung und den Landesregierungen bei allen Fragen zur Entwicklung der Forschung, der Hochschulen und der Wissenschaft beratend zur Seite. So beglaubigt er regelmäßig private Hochschulen, die nach anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben lehren.

Alexandra Gerlach (54) verfügt über eine lange journalistische Erfahrung. Neben ihrer Tätigkeit beim Mitteldeutschen Rundfunk und dem Deutschlandfunk ist sie seit 2010 auch für die Gesprächssendung „Forum Frauenkirche“ verantwortlich. Mit Georg Prinz zur Lippe betreibt sie das Weingut Schloss Proschwitz. (gpj)

