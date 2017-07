Neue Aufgabe für Ostritzer Ehrenbürger Fritz Brickwedde ist seit Kurzem Stiftungsratsvorsitzender der Heinz-Sielmann-Stiftung.

Fritz Brickwedde ganz links im Bild. © obs

Der Ostritzer Ehrenbürger Fritz Brickwedde hat eine neue Aufgabe übernommen: Der 68-Jährige ist zum Stiftungsratsvorsitzenden der Heinz-Sielmann-Stiftung berufen worden. Die Stiftung ist 1994 von dem Tierfilmer und Naturschützer Heinz Sielmann (1917-2006) und dessen Frau Inge ins Leben gerufen worden. Sie gehört heute zu den größten Naturschutzstiftungen in Deutschland. Inge Sielmann stand bisher an der Spitze des Stiftungsrates. Sie sei unendlich dankbar, mit Fritz Brickwedde einen so würdigen Nachfolger gefunden zu haben, sagt die 87-jährige Witwe des international bekannten Tierfilmers. Brickwedde fühle sich nach eigener Aussage den Stiftungsgründern seit vielen Jahren sehr verbunden. Es sei für ihn eine ausgesprochene Ehre, nun den Stiftungsratsvorsitz zu übernehmen.

Auch in der Neißestadt sorgt die Berufung für Freude. Mit Ostritz ist Fritz Brickwedde seit mehr als 25 Jahren eng verbunden. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), deren Generalsekretär der Osnabrücker von 1991 bis 2013 war, förderte in Ostritz zahlreiche Projekte. Für seine Verdienste ist Brickwedde 1998 vom damaligen Ostritzer Bürgermeister Günter Vallentin zum Ehrenbürger ernannt worden. Noch heute besucht der 68-Jährige regelmäßig die Neißestadt – auch wenn der Stiftungsrat des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ) zusammenkommt, dem Brickwedde seit 2011 angehört. (SZ/jl)

