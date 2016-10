Neue Attraktionen für Ausflügler Die Lausitz beginnt im Dorf. Grenzsäulen weisen nun dank des Heimatvereins darauf hin.

In Rammenau wurden neue Grenzsäulen aufgebaut. © Steffen Unger

Es gibt Neues für Rammenauer und ihre Gäste. Zur Herbstwanderung wurden am Sonntag eine Informationstafel und zwei Säulen eingeweiht, die die Grenzen der Lausitz markieren. An der Gruna – am Plattenweg nach Bischofswerda – steht nun eine Grenzsäule in Blau- Gelb mit dem Wappen der Lausitz auf Rammenauer Gebiet. Auf der anderen Seite der Gruna – auf Schiebocker Gebiet – wurde eine Grenzsäule mit dem Wappen des Bistums Meißen aufgestellt. „Hier in Rammenau beginnt die Lausitz“, sagt Udo Mangelsdorf, der Vorsitzende des Rammenauer Heimatvereins. Der Verein regte die neuen Säulen an und wurde dabei von Heimatforscher Dr. Siegfried Schlegel, Holger Scheumann und der Firma Metallbau Schöne unterstützt.

Im Rahmen der dritten Wanderung „Zu den Grenzen Rammenaus“ wurde zudem ein Eichenpflock am südlichsten Grenzpunkt Rammenaus gesetzt. Auf einer Tafel stehen Koordinaten und Standort. (szo)

