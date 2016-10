Neue Asphaltschicht für kommunale Straßen

Sollte es das Wetter zulassen, wird die Stadt Glashütte in den nächsten Tagen die Straßenoberflächen von drei kommunalen Straßen erneuern. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Demnach ist geplant, die Prießnitztalstraße in Glashütte zwischen den Hausnummern 59 und 59 c zu erneuern. Auch ein Teil des Kalkbergweges in Cunnersdorf und die Straße von Rückenhain ab der Nummer 6 bis zur scharfen Kurve talabwärts bekommt neuen Asphalt. Der restliche Teil bis zur Müglitztalstraße soll im nächsten Jahr im Zuge der Gewässersanierung in Ordnung gebracht werden, ergänzt Bauamtsleiter Mario Wolf.

Den Zuschlag für die Arbeiten hat die Dippser Niederlassung der Strabag erhalten. Sie hatte laut Dreßler mit 79 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Finanziert werden die Vorhaben über zusätzliches Fördermittel, die Glashütte für den Straßenunterhalt erhalten hat. (SZ/mb)

