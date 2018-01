Neue Arztpraxis in der Innenstadt Die Allgemeinmedizinerin Andrea Mielke will an der Kreuzstraße praktizieren. Das Hochwasser schreckt sie nicht.

Die Allgemeinmedizinerin Andrea Mielke steht in den Räumen an der Kreuzstraße, in die sie mit ihrer neuen Arztpraxis einziehen will. Derzeit werden sie umgebaut und vorgerichtet. Eröffnung ist Anfang April. © Dietmar Thomas

Döbeln. Die künftigen Praxisräume von Andrea Mielke sind noch eine Baustelle. Der Fliesenleger arbeitet im Sanitärraum und an der Küchenzeile, die Maler bringen Tapete an die Wände. Mittendrin steht die Medizinerin und sucht den passenden Bodenbelag aus. In den Räumen des Großvermieters TAG Wohnen an der Kreuzstraße will sie Anfang April ihre erste Praxis für Allgemeinmedizin eröffnen. Bis vor ein paar Jahren verkaufte ein Zoogeschäft in den Räumen Zierfische und Katzenfutter. Längere Zeit stand das Geschäft im Parterre leer. Bis es die Medizinerin für sich entdeckte. „Die TAG hatte mir auch Räume in Döbeln Nord angeboten, aber die gefielen mir nicht so gut.“ Der jetzige Standort befindet sich mitten in der Innenstadt. Die Patienten könnten gut den Arztbesuch mit einem Einkauf verbinden, so die Überlegung der Ärztin. Dabei zehrt sie durchaus auch von familiären Erfahrungen. Ihr Ehemann Michael Mielke hatte vor zehn Jahren eine Zahnarztpraxis in ganz ähnlichen Räumen an der Neugasse übernommen.

In den ehemaligen Verkaufsräumen entstehen ein Wartebereich mit Tresen, zwei Behandlungszimmer und Sozialräume. Der frühere Eingang zum Laden wird allerdings stillgelegt – die Patienten kommen über den mittleren Eingang in die Praxis. An das Schaufenster, das nicht mehr gebraucht wird, kommt noch eine Sichtschutzfolie, so die Ärztin. „Im März beginnen wir dann mit dem Einräumen.“ Das Risiko des Hochwassers in der Innenstadt sei ihr bewusst, so die Ärztin. Aber das könne sie durch eine Versicherung abfedern. „Die Gerätschaften, die wir in der Praxis haben, kann man auch schnell wegschaffen. Das sind nicht so viele. In meinem Beruf braucht man vor allem Hände und Ohren“, meint sie. Außerdem werde das Hochwasserrisiko in der Innenstadt durch die geraden laufenden Baumaßnahmen an der Mulde weiter zurückgehen, hofft Andrea Mielke.

Die 34-Jährige, die aus Bautzen stammt, war mit ihrem Mann vor zehn Jahren nach Döbeln gekommen und hatte im Klinikum in der Inneren als Assistenzärztin angefangen. Ihre Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte Andrea Mielke in Roßwein in der Praxis von Clemens Otto, wo sie bisher auch als angestellte Ärztin arbeitete. „Auf Dauer wollte ich aber nicht als Angestellte arbeiten, weil ich mehr Entscheidungsfreiheit haben will“, sagt sie. In Döbeln sieht die 34-Jährige Bedarf für Allgemeinmediziner, zumal in den nächsten Jahren einige ihrer Kollegen in den Ruhestand gehen werden. Es sei ihr aber nicht gelungen, eine bestehende Praxis zu übernehmen, so die Ärztin. Sie bekomme auch keine finanzielle Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung, die es für die Ansiedlung von Ärzten in einigen ländlichen Bereichen gebe.

Nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung ist die hausärztliche Versorgung in der Region Döbeln derzeit ziemlich gut – sie betrage 98 Prozent. Allerdings sind viele der 44 Allgemeinmediziner im vorgerückten Alter, der Durchschnitt liegt derzeit bei 53 Jahren. Drei Ärzte sind über 70 Jahre alt, mehr als die Hälfte zwischen 50 und 60. Sie könnten in einigen Jahren in Rente gehen.

zur Startseite