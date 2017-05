Neue Art der Bestattungskultur Am Krematorium wird ein Urnenhain errichtet, der einmalig ist in Deutschland. 800 Menschen sollen dort ihre letzte Ruhe finden.

Geschäftsführer Joachim Beyer (v. links), Architekt Henry Zache, Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer, Friedhofsplaner Hans van Doorm, Reinhard Fischer von der Baufirma LFT Ostrau und Gerold Münster, Geschäftsführer der Krematorium Döbeln GmbH, stehen neben dem Bagger auf der Fläche, die zum Urnenhain umgestaltet wird. © André Braun

Die Bestattungskultur ist im Wandel – und das Krematorium passt sich dem an. Joachim Beyer, Geschäftsführer der Krematorium Döbeln GmbH, hat gestern den symbolischen ersten Baggerbiss für einen neuen Urnenhain gesetzt. In den nächsten Jahren entsteht auf dem Gelände des Friedhofs am Krematorium eine ganz neue Form der Bestattungs- und Besinnungsstelle, so Beyer. „Dieser Urnenhain ist einmalig in Deutschland.“

Viele Hinterbliebene leben in anderen Teilen des Landes und können sich nicht angemessen um die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen kümmern, sagte Beyer. Grabstellen, die wenig Pflege brauchen, sind deshalb sehr gefragt. Die zwölf sogenannten Kolumbarien, die vor drei Jahren auf dem Friedhof errichtet wurden, seien mittlerweile fast komplett belegt.

Auf mehreren Tausend Quadratmeter Fläche lässt das Krematorium in den nächsten Monaten den neuen Urnenhain errichten. Im Oktober soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein und im neuen Jahr in Betrieb genommen werden, sagte Beyer. Die Betreibergesellschaft investiert in diesem Jahr rund 400 000 Euro. Im ersten Abschnitt entstehen 310 Bestattungsplätze. In den Folgejahren kann der Urnenhain erweitert werden, sodass im Endausbau 814 Urnenkammern zur Verfügung stehen. Insgesamt werden rund 650 000 Euro in den Urnenhain investiert, so Beyer.

Künftig stehen neben sogenannten Kolumbarien auch Urnenkammern in einer Böschung und zu ebener Erde zur Verfügung.

Auf der Fläche, die zum Urnenhain umgestaltet wird, hatte es lange keine Bestattungen gegeben. Die Grabstellen sind alle aufgehoben, so Beyer. Eine Gedenkstätte mit 23 Gräbern von sowjetischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern wurde vor Beginn der Arbeiten verlegt. Die Urnen seien von der Kriegsgräberfürsorge mit Einwilligung der russischen Botschaft umgebettet worden, sagte Beyer. Auf dem Urnenhain wird eine neue Gedenkstätte errichtet.

Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer begrüßte die Umgestaltung des Friedhofs. „Ich finde es gut, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass die Menschen in Würde ihre letzte Ruhe finden.“ Der Stadt gehören Friedhof und Krematorium, die Krematorium Döbeln GmbH ist der Pächter. Beide Partner planen weitere Investitionen in Gebäude und Gelände. Gerade lässt die Stadt die Fenster der Trauerhalle wechseln. Während die Kommune für die Hülle des Krematoriums zuständig ist, nimmt der Pächter die Instandsetzung im Inneren vor. Zudem ist ein bequemer Zugang zum Friedhof für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte geplant. Die Stadt will einen Behindertenaufzug neben der Treppenanlage errichten. Vorgesehen war ursprünglich eine Rampe, die sich aus Platzgründen aber nicht realisieren lässt. Die Stadt hat für das Vorhaben Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ beantragt. Es gebe dafür aber noch keinen Förderbescheid, so Döbelns Baudezernent Thomas Hanns.

