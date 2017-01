Neue Anlaufstelle für Migranten im Landkreis Die Mitarbeiter haben in Bautzen ihr Büro bezogen – und zunächst die Probleme analysiert.

© Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Der Landkreis Bautzen hat einen neuen Anlaufpunkt für alle, die sich für Migranten einsetzen. Drei Frauen starteten Anfang des Jahres das Hilfsangebot. Claudia Scheibe, eine Diplom-Rechtswirtin, leitet das Projekt. Sie wird ab sofort von Sozialarbeiterin Viktoria Panitz und der Sekretärin Kerstin Wirsig unterstützt. Das hat der Verein „Willkommen in Bautzen“ mitgeteilt. Die Beratungsstelle, das sogenannte „House of Resources“, ist derzeit in einem Büro an der Wilhelm-Ostwald-Straße 19 in Bautzen zu finden. „Das Büro ist aber nur für den Übergang gedacht. Wir wollen schon im Februar näher ins Zentrum ziehen“, erklärt Claudia Scheibe. Noch ist sie auf der Suche nach geeigneten Räumen.

Die neue Beratungsstelle, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird, soll Helfern und Vereinen unter die Arme greifen, ihnen finanziell helfen, sie aber auch fachlich beraten und Projekte gemeinsam starten. Dabei geht es nicht nur um Flüchtlinge, die im letzten Jahr in den Landkreis kamen. Die Angebote richten sich beispielsweise auch an Russlanddeutsche und an Vietnamesen, die bereits vor langer Zeit eingewandert sind.

Geplant sind unter anderem Workshops und auch Fortbildungsmaßnahmen sowie Kulturveranstaltungen. Das Projekt ist noch ganz am Anfang. In den vergangenen Monaten fanden erste Gespräche mit Initiativen im Landkreis statt. Dabei ging es zunächst darum, welche Rolle bei der Integrationshilfe das „House of Resources“ übernehmen kann. Und die Projektverantwortlichen haben nicht nur mit vorhandenen Initiativen, sondern auch mit Migranten aus dem gesamten Landkreis gesprochen, um herauszufinden, was diese wirklich benötigen. Den Bericht zu dieser Befragung wollen die Mitarbeiter Mitte Februar veröffentlichen.

Insgesamt hat das Bundesamt für Migration 14 solcher Einrichtungen ins Leben gerufen. Die Projekte laufen mindestens drei Jahre und werden mit jährlich maximal 150 000 Euro unterstützt. In Sachsen gibt es zwei dieser Anlaufstellen. Neben Bautzen hat kürzlich auch in Dresden ein „House of Resources“ eröffnet.

