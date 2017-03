Neue Anlaufstelle für Löbaus Senioren

Das Technische Rathaus in Löbau © SZ Thomas Eichler

Der Löbauer Seniorenrat hat ein neues Domizil für seine Treffen und Beratungen. Seit Monatsbeginn ist der neue Anlaufpunkt im Technischen Rathaus der Stadtverwaltung in der Johannisstraße 1 zu finden. Darüber informiert der Seniorenrat. Bisher war der Treff der älteren Menschen in Löbau im denkmalgeschützten Haus in der Rittergasse 7. Dort hatten die Senioren zwar eine Anlaufstelle für Beratungen und Zusammenkünfte. Ideal waren die Räume aber nicht.

Mit der Sanierung des Stadthauses wurden Arbeitsräume der Stadtverwaltung umverlegt, sodass im Technischen Rathaus nun ein Raum für die Senioren frei geworden ist. Dort gibt es einen Fahrstuhl, sodass auch Gehbehinderte den Treff des Seniorenrats gut erreichen können, benennen die Senioren einen Vorteil. Auch künftig will der Rat mit anderen sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten und sich für bessere Bedingungen für Ältere in der Stadt einsetzen. (SZ)

