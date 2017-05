Neue Anlaufstelle für Dresdner Eltern Die Stadt will eine unabhängige Stelle schaffen, die bei einem Streit zwischen Eltern und Kitas vermittelt.

Dresdens Eltern sollen bald unabhängig und neutral über die Kindertagesbetreuung in der Stadt informiert werden. Die Verwaltung plant dazu eine zusätzliche Beratungsstelle, die weder von der Kommune noch von den freien Trägern betrieben wird. Die Eltern sollen so über ihre Rechte informiert werden, dass sie ihre Anliegen selbst klären können, heißt es in dem vorläufigen Konzept der Stadtverwaltung. Außerdem wird die neue Beratungsstelle eine Vermittlerrolle einnehmen, sollte es zwischen Kitas und Eltern einmal zum Streit kommen. Kosten kommen auf die Eltern nicht zu, sollten sie das Angebot in Anspruch nehmen. „Dresdner Eltern benötigen eine solche Beratungsstelle, um sich über ihre Rechte kundig zu machen oder um Probleme in ihrer Kita in neutraler Umgebung zu besprechen“, sagt Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Vielen falle es schwer, abzuschätzen, welche Möglichkeiten sie bei der Betreuung ihrer Kinder haben. Die Beratungsstelle ist Teil der Kooperationsvereinbarung von Linke, Grüne und SPD.

Zunächst sind zwei Stellen eingeplant. In diesem Jahr wird die Stadt das Projekt mit 50 000 Euro unterstützen, im kommenden Jahr mit 100 000 Euro, sollte der Jugendhilfeausschuss der Vorlage der Verwaltung zustimmen. Eingeplant ist das Geld bereits im Haushalt. Der Betrieb der Beratungsstelle soll anschließend ausgschrieben werden. Beginnen könnte die Arbeit im Januar 2018. (sr)

zur Startseite