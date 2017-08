Neue Angebote für Touristen Ab September gibt es dreimal pro Woche Bustouren zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt Bautzen. Eine Testphase entscheidet, ob die Runde zu einem Dauerbrenner wird.

Eine nagelneue Infotafel mit dem Bautzener Stadtplan hängt jetzt am Reichenturm. Doch das ist nicht das einzige neue Angebot der Stadt für ihre Besucher. © Stadtverwaltung

Bautzen bequem mit dem Bus entdecken: Punkt 10.30 Uhr startet am 7. September ein neues touristisches Angebot in der Spreestadt. „Bis Ende Oktober wollen wir als Testphase von Donnerstag bis Sonnabend jeweils eine Stadtrundfahrt anbieten“, sagt Jens-Michael Bierke, Leiter der Tourist-Information. Neben der Altstadt stehen die Gedenkstätte, die Friedensbrücke und der Protschenberg auf dem Plan der einstündigen Tour. Beim letzten Halt mit Blick auf die Altstadt dürfen dann auch die Fotoapparate gezückt werden.

Das Thema Stadtrundfahrten beschäftigt die Mitarbeiter der Tourist-Information schon länger. Ein Bautzener Taxiunternehmen hat bereits vor knapp 15 Jahren die ersten Sightseeing-Touren auf vier Rädern angeboten. Allerdings funktionierte dieses Angebot nur auf nach Nachfrage wie später auch beim Busunternehmen „Sieber-Tours“. „Die Gäste stehen aber vor uns und fragen, wann können wir im besten Fall noch heute losfahren“, sagt der Tourist-Info-Chef. Zudem sei die Nachfrage nach fußfreundlichen Besichtigungstouren stetig gestiegen.

Gäste sollen länger in der Stadt gehalten werden

Schließlich sind laut der jüngsten Befragung der Tourist-Information aus dem Jahr 2016 60 Prozent der Besucher 50 Jahre und älter. Ein Drittel der 450 Befragten gab sogar an, über 60 Jahre alt zu sein. Die Daten wurden zwischen Herbst 2015 und Ostern 2016 erhoben. Mit den Stadtführungen an sich zeigten sich 94 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden. „Unser Ziel ist es aber, die Gäste länger in der Stadt zu halten, eben auch mit diesen neuen Angeboten. Aus Tagestouristen sollen Übernachtungsgäste werden“, sagt Jens-Michael Bierke. – Im vergangenen Jahr zählten die Bautzener Herbergsbetriebe knapp 175 000 Übernachtungen. Durchschnittlich blieben die Touristen knapp drei Tage. Zum Vergleich: Laut Statistischem Landesamt in Kamenz trumpft der Vogtlandkreis mit 4,4 Tagen auf, das Erzgebirge lockt mit drei Übernachtungen. „Unser diesjähriges touristisches Jahr würde bisher von mir eine Note Zwei bekommen. Wir hatten mindestens genauso viele Besucher in der Stadt wie im Vorjahr“, sagt der Tourist-Info-Chef. Zudem sei die Saison noch nicht zu Ende. Besonders beliebt bei Städtereisenden seien die Monate September und Oktober.

Deshalb startet auch genau jetzt die Testphase für die neuen Stadtrundfahrten. „Wir mieten jetzt das Fahrzeug von Busunternehmen für das regelmäßige Angebot. Außerdem begleitet einer unserer ausgebildeten Stadtführer die Tour“, sagt Jens-Michael Bierke. Als Partner konnte die Tourist-Information das Unternehmen „Lassak-Reisen“ gewinnen. Bis 28. Oktober geht es an drei Tagen der Woche nun immer am Hauptmarkt los. Der Rundfahrt-Bus verfügt über 16 Sitzplätze. Bei Mehrbedarf reicht aber ein kurzer Anruf für einen größeren Kleinbus, in dem 24 Leute Platz finden.

Erfahrungen mit touristischen Stadtrundfahrten haben bereits die Görlitzer. Seit mehr als zehn Jahren fährt durch die Neißestadt der „Stadtschleicher“. „Wir bieten mindestens drei Fahrten am Tag an. Jetzt am Sonnabend gab es sogar fünf Touren“, sagt Beatrix Heid, Leiterin des Touristbüros i-vent. Außerdem können sich die Touristen zwischen zwei Routen entscheiden – die eine führt ganz klassisch 90 Minuten durch Alt- und Gründerstadt, die zweite Variante macht in anderthalb Stunden am Berzdorfer See, in der östlichsten Brauerei Deutschlands sowie im polnischen Teil der Stadt Halt. „Das sind nicht nur Angebote für ältere Leute“, sagt Heid.

Ausgebildete Stadtführer werden gebraucht

Wenn das Angebot in Bautzen gut angenommen wird, soll der Minibus ab Ostern 2018 täglich fahren. Die Abfahrtszeit wird bei 10.30 Uhr bleiben. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die ersten Gäste kurz nach zehn Uhr bei uns in der Info stehen“, sagt Jens-Michael Bierke. Bedarf besteht aber auch noch bei ausgebildeten Stadtführern. An der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Bautzen gibt es am 25. Oktober eine Infoveranstaltung für einen neuen Kurs rund um Stadtgeschichte und den dazugehörigen Anekdoten. Interessenten könnten sich schon jetzt melden. Mit der Teilnahmebescheinigung können sich die Neuen dann bei der Tourist-Info melden.

Doch benötigt würden nicht nur Stadtführungen auf Deutsch. „Gerade Tagestouristen wie auch Busreisen kommen immer häufiger aus Polen und Tschechien. Sie wünschen sich Informationen in ihrer Sprache“, sagt Jens-Michael Bierke. Sie können allerdings nun erst einmal auf den neuen Stadtplan am Reichenturm zurückgreifen oder auf das Info-Material „Bautzen-Kompakt“. Dieser kleine Bautzen-Stadtführer ist auch auf Tschechisch und Polnisch zu erhalten.

