Neue Angebote für Migranten in der Johannstadt Ein Bauunternehmen fördert soziale Projekte in Dresden mit knapp 130 000 Euro. Dafür bekommt der Stadtteil an der Elbe nun ein mobiles Café.

Neustart auf dem Fahrrad. Beim Ausländerrat lernen Migrantinnen das Fahrradfahren. Dafür gibt es jetzt finanzielle Unterstützung. © André Wirsig

Ein bisschen mehr Freiheit, Wind, der um die Nase weht, das Glück, auf zwei Rädern die Stadt zu erkunden – dieses Gefühl wollen die Mitarbeiter im Ausländerrat Migrantinnen in der Stadt vermitteln. In der Johannstadt gibt es seit acht Jahren den Frauentreff. In dem geschützten Begegnungsort kommen regelmäßig Frauen zusammen. Sie sollen sich nicht nur austauschen, sondern auch Neues lernen. Dafür gibt es jetzt finanzielle Unterstützung durch die Vinci-Stiftung. Mit 10 000 Euro sollen die Personalkosten für den Treff sowie ein neuer Fahrradkurs für die Frauen finanziert werden. An dessen Ende erhalten alle Teilnehmerinnen ein gebrauchtes, fahrtüchtiges Fahrrad und einen neuen Fahrradhelm. Die Vinci-Stiftung fördert bundesweit Projekte, die sich der Aus- und Weiterbildung sowie dem sozialen Miteinander widmen. Sie gehört zu Europas größtem Konzessions- und Baukonzern, der Vinci-Gruppe mit Sitz in Frankreich. Im Rahmen des Programms „Solidarische Stadt“ werden in diesem Jahr elf weitere Dresdner Projekte unterstützt. Insgesamt gibt die Stiftung dafür 130 000 Euro. In der Johannstadt profitiert davon auch der Stadtteilverein. Dank der 16 000 Euro soll das Projekt „Kaffee für alle – Mobil“ umgesetzt werden. Von dem Geld sollen unter anderem eine Elektro-Lastenrikscha sowie Material für den Aufbau der Kaffeeküche gekauft werden. Ein Jahr lang kann die mobile Küche dann bei vielen Projekten in der Johannstadt im Einsatz sein.

Unterstützung gibt es auch für den Verein Johannstadthalle und seine Praktikums- und Lehrstellenbörse. 4 000 Euro helfen bei der Planung und Vorbereitung sowie bei der Werbung für die Neuauflage der Börse in diesem Jahr.

