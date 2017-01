Neue Angebote auf Eis und Schnee Das winterliche Wetter animiert Menschen in der Region zu guten Ideen. Drei Tipps für alle, die jetzt gern draußen sind.

Nach Feierabend schnell noch mal in die Loipe. Auf dem Golfplatz in Ullersdorf kein Problem. Die Bedingungen sind derzeit sehr gut.

Wintersportfreunde haben jetzt ihre helle Freude und beste Bedingungen auf Schlittschuhen und Skiern. Die SZ hat drei aktuelle Tipps parat.

Tipp 1: Eislaufen im Freibad Burkau

Auf klirrende Kälte hat Bernd Noack gewartet. Burkaus Schwimmmeister, der sonst eher auf Hitze steht, wollte sein Freibad endlich auch mal für Schlittschuhläufer öffnen. Nun klappt‘s. Die vergangenen Frosttage haben das Wasser komplett gefrieren lassen. Auf einer Fläche von fast 3000 Quadratmetern können kleine und große Kufenflitzer ihre Runden drehen und Eishockeyspieler zur Freundschaftspartie antreten – natürlich auf eigene Gefahr. Diesen und nächsten Sonntag jeweils zwischen 13 und 17 Uhr öffnet die Eisbahn in Burkauer Bad, sagt Bürgermeister Sebastian Hein. Der Eintritt kostet für Kinder und Erwachsene jeweils einen Euro. Am Kiosk gibt’s heiße Getränke und Imbiss.

Bereits im Sommer wurde das Eisvergnügen quasi vorbereitet. Abgelassen wurden nur gut 30 Zentimeter des Wassers, um das Becken vor Frostschäden zu bewahren. Der Großteil des Wassers blieb im Becken. „Ich schätze, dass das Eis gut 12 Zentimeter dick ist“, sagt Bernd Noack. „Wenn es so kalt bleibt, haben wir keine Bedenken. Es ist derzeit sehr stabil.“ Seine Probesprünge habe es jedenfalls ohne Schäden und Knacken überstanden. Der Beckenrand bildet die Bande der Eisbahn. Zum Schutz des Betons und der Kufen der Schlittschuhe wird der Schnee auf der Eisbahn als Schutzwall davorgeschippt. Am Mittwoch rückte Bernd Noack erstmals mit dem Schneeschieber an, um das Eis freizuschaufeln und glatt zu kehren. Bis Sonntag wird Bernd Noack jetzt regelmäßig die Eisqualität prüfen. Sobald es sich auch nur ein bisschen vom Rand löst, werde das öffentliche Eislaufen abgeblasen.

Auf weiterhin Kälte hoffen auch die Mitglieder des Seeligstädter Sportvereins. Ihre Eisbahn auf dem Teich am Ortseingang ist jederzeit zugänglich. In der Woche ab 17 Uhr, am Wochenende ab 13 Uhr gibt es Getränke, Imbiss und einen heißen Ofen im Vereinsheim. Abends sind die zwei Fußballfelder große Eisflächen beleuchtet. Das Licht geht aus, wenn der letzte Kufenflitzer nach Hause geht. Eintritt ist frei.

Tipp 2: Langlauf auf Golfplatz Ullersdorf

Der Rasenmäher bleibt in der Garage. Die Mitarbeiter des Ullersdorfer Golfplatzes steigen jetzt auf den Pisten-Bully. Bei Schnee verwandelt sich die Golfanlage am Rand der Dresdner Heide zum Paradies für Langlauf-Fans. Immerhin acht Kilometer lang ist die Loipe über den Golfplatz. 2010 hatte das Team um Chef Uwe Neumann zum ersten Mal die Runde mit dem Loipenspur-Gerät „vorgezeichnet“. Wobei das Ganze nicht nur toller Service oder gar touristischer Coup der Golfanlagen-Betreiber ist, sondern wirklich wichtig für die Anlage selbst, wie Uwe Neumann erläutert: Denn auch ohne gespurte Loipe hatten sich Langlauffans immer wieder auf den Weg über den Golfplatz gemacht und hatten dabei auch ab und an die sensiblen Grünbereiche des Platzes arg in Mitleidenschaft gezogen.

Durch die Loipe werden die Langläufer nun um diese Stellen herumgeleitet. Und das kommt an. An guten Wintersport-Wochenenden wird der Golfplatz von Skifans regelrecht gestürmt. Wer nur mal „kurz auf einen Wintersport-Sprung“ vorbeischauen möchte, kann sich so den weiteren Weg hinauf ins Wintersportmekka Erzgebirge rund um Altenberg sparen – und stattdessen „Erzgebirgsflair“ in Ullersdorf genießen. Der Blick hinüber auf die ersten Berge der Sächsischen Schweiz, über den verschneiten Golfplatz lässt die Herzen von Winterfans aufgeregt hüpfen.

Auf der Internetseite der Golfanlage gibt es eine Webcam, die Bilder liefert. Natürlich hat sich auch das Golfplatzrestaurant „Il Golfino Franco“ auf Wintersportler eingestellt. Wirt Gianfranco Cretaro hat als echter Italiener einen italienischen Glühwein heimisch gemacht: den „Vin Brulè“. Winterlicher Genuss auf der ganzen Linie.

www.golfanlage-ullersdorf.de

Tipp 3: Neue Skirouten im Hohwald

Für Skifahrer gibt es neue Routen in der Region. Nach drei fast schneefreien Jahren haben Langläufer wieder die Möglichkeit, durch die Wälder des Forstbezirkes Neustadt zu rutschen. Skiwanderungen durch die Sächsische Schweiz heißt das Zauberwort. An die 35 Routen gibt‘s zu entdecken. Wo diese Ski-Langlauf-Strecken genau liegen, verraten Broschüren des Staatsbetriebs Sachsenforst. Darin werden die schönsten Routen links und rechts der Elbe beschrieben. Unter dem Titel „Skilaufen im Staatswald“ gibt es drei Faltblätter. Die Karten gelten für das Gebiet im Hohwald, dem Sebnitzer Wald und dem linkselbischen Staatswald zwischen Cunnersdorf und Bad Gottleuba. Skifahren im Wald hat laut Sachsenforst Vorteile. Hier sei es nicht so windig wie auf dem freien Feld und die Schneedecke liege gleichmäßiger.

Der wichtigste Teil der Faltblätter ist eine Karte im Format DIN A 3 mit empfohlenen Skirouten. Um die beliebtesten Gebiete groß genug darstellen zu können, wurden drei Broschüren erstellt. Der Sebnitzer Wald ist im Maßstab 1:10 000 dargestellt, der Hohwald in 1:15 000 und die linkselbischen Gebiete im Maßstab 1:50 000.

Während der Schnee auf den Skirouten im Sebnitzer Wald und im Hohwald nicht geschoben wird, werden Hauptwege beräumt, damit die Rettung bei Unfällen, die Hege und Pflege des Wildtierbestandes – einschließlich der Jagd – und der Transport des erlegten Wildes erfolgen kann. Darüber hinaus könne es in Gebieten, in denen Holz geschlagen wird, zeitweise zu Sperrungen kommen. Das könne auch Skirouten betreffen. Die Faltblätter sind in den Geschäftsstellen des Sachsenforsts in Neustadt, Markersbach und Cunnersdorf erhältlich. Auch in einigen Touristinformationen, Stadtverwaltungen und Gemeinden liegen sie aus. Außerdem sind die Karten über das Internet herunterladbar.

www.smul.sachsen.de/sbs/2448.htm

