Neue Ampel in der Innenstadt In Bischofswerda wird fürs schnelle Internet gebuddelt – das bekommen auf Autofahrer zu spüren.

© Symbolbild: Steffen Unger

Im Bischofswerdaer Stadtzentrum müssen Autofahrer ab Montag mit weiteren Behinderungen rechnen. Auf der Kreuzung von Kamenzer Straße, Muntschickstraße und Lutherpark wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt. Grund sind Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau. Autofahrer müssen mit Wartezeiten rechnen. Die Sperrung ist bis zum 22. September geplant, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

In Verbindung mit dieser Baustelle gibt es weitere Behinderungen. Die Zufahrt zum Rammenauer Weg von der Kamenzer Straße aus wird gesperrt. Ebenso die Einmündung der parallel zur Muntschickstraße verlaufenden Pflasterstraße in die Kamenzer, an der sich unter anderem die Pension „Unter den Linden“ befindet.

Auch auf Leute, die mit dem Bus in Richtung Rammenau, Rödertal und Kamenz fahren, hat die Baustelle Auswirkungen. Die Haltestelle am Parkplatz Kamenzer Straße wird um einige Meter stadtauswärts verlegt.

Den Breitbandausbau fürs schnelle Internet realisiert der Energieversorger Enso im Auftrag der Stadt. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Angeboten wird eine Datengeschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde. (SZ)

