Neue Ampel in Betrieb

Die neue Ampel an der Markthalle ist seit Freitag in Betrieb. © Sven Ellger

Manche werden sie als Verkehrshindernis bezeichnen, andere als nützliche Einrichtung für Fußgänger: Am Freitagvormittag hat die Stadt die neue Ampel an der Albertstraße in Betrieb genommen. Sie ersetzt die Fußgängerbrücke, die dort zu DDR-Zeiten errichtet wurde und abgerissen werden musste, weil sie marode war. Auch der Übergang über die Straßenbahngleise an der Markthalle wurde umgestaltet. Nun gibt dort ein beidseitiges Geländer die Gehrichtung vor und eine zusätzliche Ampel an den Gleisen signalisiert Fußgängern, wann sie stehen bleiben sollen.

Eigentlich sollte die neue Anlage bereits eine Woche früher in Betrieb gehen. Der Bau kostete rund 120 000 Euro und dauerte drei Wochen. Die Rechtsabbiegespur über die Bahngleise in Richtung Neustädter Markthalle musste dafür um fünf Meter gekürzt werden. Sie beginnt nun direkt hinter der neuen Ampel.

Eine ähnliche Ampellösung ist auch für die Königsbrücker Straße in Höhe des Industriegeländes avisiert. Auch dort soll die Fußgängerbrücke abgerissen werden. Nur der Teil, der zum Haltepunkt der Eisenbahn führt, wird weiter gebraucht. (SZ/csp)

