Neue Ampel für Abbieger an der Elbtalbrücke Gute Nachricht für Autofahrer: Von der Elbtalbrücke kommend in Richtung Hafenstraße gibt es künftig eine Linksabbiegerampel.

Symbolfoto © SZ-Archiv

Meißen. Freie Fahrt zwischen Elbtalbrücke und Hafenstraße: Wie Stadtsprecherin Katharina Reso mitteilt, können sich Autofahrer von der Elbtalbrücke kommend in Richtung Hafenstraße künftig an einer eigenen Linksabbiegerampel orientieren.

Die Nachrüstung sei Teil des Verkehrskonzeptes der Stadt. Der unfallträchtige Konflikt mit dem Gegenverkehr aus Richtung Goethestraße entfalle somit. „Ebenfalls für flüssigeren Verkehr sorgt eine zweite Neuerung. Das Vorsignal, an dem bislang aus Richtung Hafenstraße/VGM kommende Autofahrer vor dem Heranfahren an die Ampel warten mussten, wird jetzt nur noch vorgeschaltet, wenn tatsächlich Busse in oder aus dem Betriebshof der Verkehrsgesellschaft fahren“, so Reso weiter.

Planung und Umbau haben rund 10 000 Euro gekostet. (SZ/mhe)

zur Startseite