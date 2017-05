Neue Ampel erhitzt die Gemüter Beim Zukunftsforum steht die Anlage erneut in der Kritik. Der Bürgermeister ruft zur Besonnenheit auf.

© Symbolfoto: Karl-Ludwig Oberthuer

Die neue Ampel an der Kreuzung Döbelner-/Dresdner- sowie Poststraße sei eine Katastrophe. Das sagte Kay Hanisch am Mittwochabend beim Zukunftsforum der Stadt Roßwein. „Die Fußgänger und die Autofahrer haben gleichzeitig grün. Das ist gefährlich“, meint er. Zudem sei die Grünphase für die Kraftfahrer viel zu kurz. „Gerade einmal zwei Autos kommen durch. Wenn zur Stoßzeit aber die Leute bis zum Hotel Stadt Leipzig in Richtung Döbeln beziehungsweise bis zur Muldenbrücke stadtauswärts in Richtung Etzdorf stehen, dann sind die Fahrer genervt und fahren bei Rot“, erzählte er von seinen Beobachtungen. Hanisch schlug vor, grüne Pfeile anbringen zu lassen: von der Poststraße in Richtung Döbeln und von der Dresdner Straße in Richtung Markt.

Roßweins Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) entgegnete: „Es wäre gescheit, wir würden erst einmal gelassener auf die Ampelregelung reagieren. Denn der Hauptzweig in Richtung Marktplatz ist ja noch nicht einmal fertig gebaut.“ Er ist der Ansicht, dass die Taktzeit dann ohnehin noch einmal angepasst werden wird. Eines kann das Stadtoberhaupt bereits ausschließen: „Ein Rechtsabbiegerpfeil in Richtung Markt wird nicht gehen aufgrund der Schleppkurve. Sonst würden sich dort zwei Fahrzeuge begegnen. Und genau das soll mit der Ampelregelung ja vermieden werden.“ Von der Bibliothek aus rechts in Richtung Döbeln könne er sich das Anbringen eines grünen Pfeils aber vorstellen. Doch auch das werde sich erst nach der Fertigstellung der Bauarbeiten zeigen.

Die Entscheidung liege allerdings nicht bei der Stadt, sondern beim Bauherren. Das ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). In dem Kreuzungsbereich seien Induktionsschleifen verlegt worden, so Veit Lindner. Deshalb gehe er davon aus, dass es sich um eine „intelligente Ampel“ handelt, die die Verkehrsströme erfasst und die Taktzeiten automatisch anpasst.

Kay Hanisch ließ sich davon kaum beschwichtigen. Er hält den Aufbau der Ampel nach wie vor für einen Fehler. „Ein Zebrastreifen in Höhe der Elektro GmbH hätte die Sache einfacher und billiger gelöst und gleichzeitig für etwas Verkehrsberuhigung gesorgt“, meint er.

Veit Lindner erinnerte an die alternative zur Ampel, die anfangs im Gespräch war: „Eine Einbahnstraßenregelung in der Innenstadt. Und das hat auch niemand gewollt. Wir sollten abwarten, wie sich die Dinge entwickeln und erst einmal Ruhe bewahren.“ Der Bürgermeister sagte, dass er seitens des Landesamtes die Information erhalten hat, dass die Bauarbeiten bis Ende Juli abgeschlossen sein sollen. „Anschließend sind nur noch einige Nacharbeiten an der Dresdner Straße zu erledigen, aber der Verkehr kann rollen“, ergänzte das Stadtoberhaupt.

