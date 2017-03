Neue alte Sachen im Andrä-Museum Über die Wintermonate haben Monika und Claus Dieter Andrä Exponate ergänzt. Die neue Saison startet Ende April.

Monika Andrä zeigt zwei Exponate aus dem Nachlass von Dieter Scheller. Der Leisniger Bastler hatte sich dem Zirkus verschrieben. Zeit seines Lebens arbeitete er außerdem an einer Art Weihnachtsberg, der auch einen Platz im Museum findet. © Dietmar Thomas

Ein privates Museum zu führen, ist schon eine große Aufgabe. Monika und Claus Dieter Andrä stellen sich der mit Begeisterung, und zwar gleich an zwei Standorten. In Räumen an der Kirchstraße sind Motorräder aufgereiht. An der Johannes-R.-Becher-Straße in der ehemaligen Nudelfabrik finden Nostalgiefans Autos, Straßenbautechnik, Schreibmaschinen, komplette Werkstätten von Handwerkern und inzwischen mehrere Nachlässe. Zu dem des Leisniger Puppenspielers Heinz Kotte ist noch der des Bastlers Dieter Scheller hinzugekommen.

Dieter Scheller hat am Sachsenplatz gelebt. Unter Kreativen war er unter anderem durch seine Jahrmarkt- und Zirkusschauen in der ehemaligen Berufsschule bekannt. Dort baute er Miniaturwelten auf, vieles bewegte sich, Beleuchtung sorgte für Glitzer und strahlende Kinderaugen. Das kann wieder so sein, selbst wenn Dieter Scheller inzwischen verstorben ist. Seine Frau hat die liebevollen Bastelarbeiten vor einiger Zeit der Familie Andrä für deren Museum übergeben. Die Kisten sind inzwischen ausgepackt.

Claus Dieter Andrä hat die Karussells, Jahrmarktbuden, Riesenrad, Autoscooter und vieles mehr auf einer neuen Platte arrangiert. Ungefähr 20 einzelne Teile können sich die Besucher ab der neuen Saison anschauen und teilweise auch in Betrieb erleben. „Was kaputt war, habe ich repariert“, sagt der Leisniger Museumschef. Als gelernter Kfz-Mechaniker ist ihm das nicht schwergefallen, selbst wenn es sich in diesem Fall nicht um Fahrzeuge handelte.

Neben Faibles für Zirkus und Jahrmarkt hatte Dieter Scheller auch eine besondere Leidenschaft für eine Art Weihnachtsberg. Auf mehreren Etagen gestaltete er aus Kästen und Kisten – von der Streichholzschachtel bis zum Fernseh-Transportkarton – ein winterliches Dorf. Das bekam den Namen Schneetal-Tannengrün. Zu dem gehörten eine Kirche, viele Häuser und sogar eine Seilbahn, die in Betrieb zu erleben war. Fast sein ganzes Leben arbeitet Scheller an diesem Berg. Schon mit 13 Jahren gestaltete er die ersten Häuser dafür. Noch als Rentner baute er um und aus.

Der Nachlass des Bastlers hat einen schönen Platz vor dem Raum gefunden, in dem die Requisiten, Puppen und sogar noch Bänke aus dem Theater von Heinz Kotte untergebracht sind. Zu seinem Geburtstag wird es in diesem Jahr keine Puppentheateraufführung geben, weil der Tag auf Pfingstmontag und damit einen Feiertag fällt. Dafür öffnet der Kulturbund am 5. Juni von 10 bis 12 Uhr die Kotte-Ausstellung im Technikmuseum an der Johannes-R.-Becher-Straße. Die Saison dort beginnt schon etwas früher, und zwar am 30. April mit einem Anknattern. Wer sich dort zu anderen Zeiten umschauen, mit Klassenkameraden oder Arbeitskollegen treffen möchte, der muss sich im Vorfeld mit Monika Andrä in Verbindung setzen. Denn reguläre Öffnungszeiten gibt es nicht. Die Andräs sind auf Wunsch und Anmeldung für die Besucher da. (mit fi)

Kontakt Monika Andrä: Telefon 034321 14546

zur Startseite