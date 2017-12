Neue alte Ansichten Der Sebnitzer Uwe Hoffmann hat einen Kalender produziert, dessen Bilder scheinbar aus einer anderen Zeit stammen.

Der Kalender „Sebnitz 2018“ versammelt markante Ansichten der Stadt. © privat

Sebnitz. Im vergangenen Jahr sorgte Uwe Hoffmann in Sebnitz mit seinem Buch für einiges Aufsehen. Der Hobbyfotograf hatte in monatelanger Fleißarbeit sehenswerte Häuser und Ecken seiner Heimatstadt fotografiert und die Bilder am Rechner so bearbeitet, dass sie alten handcolorierten Postkarten ähneln, wie sie beispielsweise in dem Band „Sebnitz in alten Ansichten“ zu finden sind.

Rechtzeitig zum anstehenden Jahreswechsel legt Uwe Hoffmann jetzt mit einem Kalender für 2018 nach. Ähnlich wie in seinem zuvor veröffentlichten Buch, zeigt er in dem Kalender aktuelle Fotos von Sebnitz, die so modifiziert und künstlich gealtert wurden, dass sie das typische Flair historischer Bilder ausstrahlen. Unter den Motiven des Kalenders finden sich markante Sebnitzer Gebäude wie die altehrwürdige Meiche-Villa ebenso wie eine Auswahl der architektonischen Glanzstücke im Zentrum der Stadt, die jedes für sich eine interessante Geschichte in sich bergen. Dazu zählen etwa das alte Rathaus, die heutige Grundschule Rosenstraße, der nach dem großen Stadtbrand 1854 neu gestaltete Sebnitzer Marktplatz oder das älteste Bauwerk der Stadt – die evangelische Kirche. Ebenso sind Zeitzeugen der Sebnitzer Industriegeschichte wie die alte Messerfabrik „Sesta“ an der Hertigswalder Straße abgebildet oder als Gegensatz dazu die verbliebenen Umgebindehäuser.

Der Wandkalender „Sebnitz 2018“ (Größe ca. 30 x 30 cm) ist für 16,95 EUR in der Bücherinsel am Sebnitzer Markt erhältlich.

