Neue Ärzte für Weißwasser Viele Mediziner in der Region gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten für Patienten.

In der Medizinische Versorgungszentren gGmbH des Kreiskrankenhauses Weißwasser beginnen zum ersten Januar gleich zwei neue Ärztinnen ihre Tätigkeit. So wird die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin nach dem Ausscheiden von Dr. Mathias Genné zum 31. Dezember nahtlos weitergeführt. Die neue Ärztin, die die Praxis übernimmt, ist Dr. Roswitha Spallek. Sie war langjährig in einer eigenen Niederlassung tätig und freue sich, die Betreuung der Patienten in der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin zu übernehmen, teilte die Krankenhausleitung am Dienstag mit. Sie wird die Praxis mit dem bekannten Praxisteam fortführen und so eine nahtlose Weiterführung der Versorgung gewährleisten. Die bereits vereinbarten Behandlungstermine bleiben bestehen. Ab dem 2. Januar werden zusätzliche Sprechstunden angeboten (siehe unten).

Die zweite neue Ärztin fängt in der Praxis für Frauenheilkunde an. Nicole Fuhrmann ist bereits seit einigen Jahren im Kreiskrankenhaus Weißwasser tätig und bietet allen Patienten, neben den bestehenden Sprechstunden von Dipl.-Med. Angelika Göldner, zusätzliche Sprechstunden am Donnerstagnachmittag und Freitag an. Das Angebot gilt ab 2. Januar 2017.

www.kreiskrankenhausweisswasser.de/MVZ

Sprechzeiten Praxis für Kinder- und Jugendmedizin: Montag: 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, Mittwoch: 08:00 bis 13:00 Uhr, Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, · Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

Sprechzeiten Praxis Frauenheilkunde: ·Montag: 08:00 bis 13:00 Uhr, Dienstag: 07:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr, Mittwoch: 07:30 bis 13:00 Uhr,

Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr

· Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

