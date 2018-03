Neue Ärzte für das MVZ Zwei neue Mediziner haben ihren Dienst im Medizinischen Versorgungszentrum am Kreiskrankenhaus Weißwasser aufgenommen.

Blick auf das Medizinische Versorgungszentrum. © André Schulze

Weißwasser. In der „Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) des Krankenhauses Weißwasser“ gGmbH, die Praxen für Chirurgie, Frauenheilkunde sowie Kinder- und Jugendmedizin betreibt, haben seit Anfang Februar gleich zwei neue Ärzte ihre Tätigkeit aufgenommen. Wie Jana-Cordelia Petzold mitteilt, haben Dr. David Gumulak und Dr. Katrin Rebhahn ihre Arbeit in der Praxis für Frauenheilkunde aufgenommen. Beide sind bereits seit einigen Jahren im Kreiskrankenhaus Weißwasser tätig.

Im MVZ stehen Ärzte im Bereich der Gynäkologie, Pädiatrie sowie Chirurgie und Unfallchirurgie für Patienten zur ambulanten Versorgung zur Verfügung. Auch zwei Kinderärzte gibt es dort. Das MVZ Weißwasser ist wochentags am Vormittag geöffnet. Neben den weiterhin bestehenden Sprechstunden von Frau Dipl.-Med. Goeldner bietet das MVZ Weißwasser damit weitere Sprechstunden an. Das MVZ ist für die ambulante Versorgung da, ähnlich wie frühere Polikliniken. Es ist ein eigenes Unternehmen – hier eine gemeinsam mit der stationären Versorgung arbeitende, aber rechtlich eigenständige Einrichtung des Kreiskrankenhauses Weißwasser.

In Sachen Institutsambulanz, welche die Managementgesellschaft des Gesundheitszentrums des Landkreises Görlitz in Weißwasser eröffnen will, gibt es noch keinen neuen Sachstand. Derzeit wird fieberhaft nach Medizinern gesucht, die in dieser Ambulanz tätig sein werden. Sie hat übrigens nichts mit dem MVZ zu tun, sondern soll eine zusätzliche Leistung des Krankenhauses zur ambulanten Versorgung der Bevölkerung gewährleisten. Hintergrund ist, dass es in Weißwasser schlicht zu wenig Hausärzte gibt. Das Krankenhaus sieht sich deshalb in der Verantwortung, zu helfen.

