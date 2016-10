Neue Abwassergebühren in Hochkirch Für einige Einwohner wird es preiswerter. Auf andere kommen neue Kosten zu.

Nun steht es fest: Die Einwohner von Hochkirch und Kuppritz brauchen künftig weniger fürs Abwasser zu bezahlen. Für jeden Kubikmeter, der in die zentrale Kläranlage nach Kuppritz geht, fallen 21 Cent weniger an. Der Gemeinderat hat jetzt die neuen Abwassergebühren für den Zeitraum bis 2018 beschlossen. Die Senkung der Mengengebühr tritt bereits rückwirkend zum 1. Januar 2016 in Kraft. Das wird bei den Bescheiden, die zum Jahresende verschickt werden, berücksichtigt. An der Grundgebühr von fünf Euro pro Haushalt und Monat ändert sich nichts.

Die Bewohner aller anderen Ortsteile, die nicht zentral angeschlossen sind, müssen sich dagegen auf Mehrkosten einstellen. Auf dem Papier sind die Änderungen zwar überschaubar, jedoch wurden bislang nicht alle festgelegten Gebühren tatsächlich auch verlangt. Das gilt zum Beispiel für die jährliche Grundgebühr von 25 Euro je Kleinkläranlage, ebenso für die Kanalbenutzungsgebühren. Wer sein gereinigtes Abwasser aus der Kleinkläranlage in einen Kanal einleitet, muss künftig dafür bezahlen. Bisher war darauf verzichtet worden, weil „wir an den alten Kanälen noch nichts gemacht haben“, hatte Bürgermeister Norbert Wolf (CDU) in der September-Sitzung erklärt, als dem Gemeinderat die neue Gebührenberechnung vorgestellt wurde. Mittlerweile gebe es aber auch einige neu gebaute Kanäle, und prinzipiell koste die Unterhaltung ja Geld.

Ab wann die betroffenen Grundstückseigentümer diese Gebühren nun tatsächlich zahlen müssen, steht noch nicht fest. „Auf jeden Fall nicht rückwirkend“, hatte Wolf schon im September angekündigt. Auf einen Termin hat sich der Gemeinderat aber auch in seiner Sitzung in dieser Woche noch nicht festgelegt. „Das soll erst in der nächsten Sitzung am 20. Oktober passieren“, sagt Kämmerin Jenny Bäns. Keine Änderungen gibt es bei den Kosten für das Leeren der Kleinkläranlagen, also die mobile Entsorgung.

So viel kostet das Abwasser Zentrale Entsorgung • Grundgebühr 5 Euro/Monat • Mengengebühr 2,50 Euro/m³ dezentrale Entsorgung • Grundgebühr 25 Euro/Jahr • mobile Entsorgung bis fünf m³ 15,95 Euro/m³ mehr als fünf m³ 13,95 Euro/m³ • Kanalbenutzungsgebühr für voll biologisch gereinigtes Abwasser 1,49 Euro/m³ für nicht biologisch gereinigtes Abwasser 2,23 Euro/m³ • Verwaltungsgebühr für Kleineinleiterabgabe 15 Euro/Bescheid Quelle: Gemeinde

