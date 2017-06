Neue Abwassergebühren in Glashütte Der Stadtrat hat Kassensturz gemacht und die Preise angepasst. Was sich ändert.

Die 37-jährige Antje Reichel leitet den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung. Dem gehört auch die Kläranlage in Hausdorf. Diese ist 20 Jahre alt und bezahlt. Das ist einer der Gründe für die sinkenden Gebühren in Hausdorf und Umgebung. In den kommenden Jahren wird der Abwasserbetrieb entscheiden, in welcher Form die Anlage modernisiert werden soll. © Frank Baldauf

Glashütte. Für die einen sind es gute Nachrichten, für die andere schlechte. Der Glashütter Stadtrat hat am Dienstag mit Mehrheit neue Abwassergebühren beschlossen. Einige Haushalte werden weniger zahlen, bei anderen wird es teurer. Denn auch in den nächsten Jahren bleibt die Stadt in Sachen Gebühren geteilt. Das hat historische Gründe. Der Stadtrat verständigte sich darauf, dass es auch in den nächsten fünf Jahren so bleibt. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Gebührenordnung.

Weshalb gibt es so viele unterschiedliche Gebühren?

Der Abwasserbetrieb hat die Stadt in verschiedene Entsorgungsgebiete aufgeteilt. Das ist eine Folge früherer Eingemeindungen und anderer Entscheidungen. So hat die Kommune zum Beispiel nach dem Bau der Kläranlagen in Johnsbach und Luchau im Unterschied zu Glashütte und Schlottwitz auf die Erhebung von Anschlussbeiträgen verzichtet. Die Folge: In Luchau und Johnsbach zahlten und zahlen die Grundstückseigentümer dafür eine höhere Mengengebühr für die Schmutzwasserentsorgung. Unterschiede gibt es auch bei der Regenwasserentsorgung. In manchen Ortsteilen müssen die Grundstückseigentümer dafür zahlen, in anderen nicht. Hier wurden die Flächen nicht erfasst. Der Abwasserbetrieb bemüht sich, hier zügig Gebührengerechtigkeit zu schaffen, verspricht Antje Reichel, Leiterin des Glashütter Abwasserbetriebes.

Mit welchen Kosten müssen die Grundstückseigentümer rechnen?

Für viele der 465 Grundstückseigentümer, die ans zentrale Netz angeschlossen sind, sinken die Entsorgungskosten. Zu diesem Schluss kommt der Abwasserbetrieb bei Modellrechnungen. Zugrunde gelegt wurde ein jährlicher Pro-Kopf-Wasserverbrauch von 20 Kubikmeter und eine 150 Quadratmeter große bebaute Fläche, von der das Regenwasser in die städtischen Kanäle abgeführt wird. Im Gebiet Schlottwitz und Glashütte zahlte ein Zwei-Personen-Haushalt bisher 198 Euro im Jahr, künftig sind es 185 Euro. Bei einem Fünf-Personen-Haushalt sinken die Jahresgebühren von 411 auf 406 Euro. Auch in Hirschbach und Cunnersdorf geht es mit den Gebühren nach unten. Ein Zwei-Personen-Haushalt zahlte bisher 242 Euro, künftig werden es 218 Euro sein. Bei einem Fünf-Personen-Haushalt sinkt die Abgabe von 462 auf 402 Euro. Teurer wird es unter anderem in Johnsbach und Luchau, wo neue Anlagen entstanden sind. Hier steigt die jährliche Gebühr eines Zwei-Personen-Haushalts von 297 auf 325 Euro und für einen Fünf-Personen-Haushalt von 599 auf 668 Euro.

Wie wirken sich die Gebühren bei Kleinkläranlagenbesitzern aus?

Zurzeit gibt es rund 200 Besitzer von Kleinkläranlagen. Diese müssen tiefer in die Tasche greifen. Wer das Abwasser in die städtischen Kanäle einleitet und einen Kubikmeter Schlamm im Jahr abfahren lässt, zahlte bisher 132 Euro, künftig sind es 175 Euro. Teuer wird es für die 56 Besitzer abflussloser Gruben. Bei einer Entsorgung von zehn Kubikmeter Abwasser, inklusive Grundgebühr, steigen die Kosten von 140 Euro auf 202 Euro. Abflusslose Gruben waren und bleiben die teuerste Variante, Abwasser zu entsorgen, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der Sitzung.

Auf welcher Grundlage wurden die neuen Gebühren ermittelt?

Der Abwasserbetrieb hat die Einnahmen und Ausgaben in den verschiedenen Entsorgungsgebieten von 2011 bis 2015 ausgewertet. Bei einigen gab es Defizite, bei anderen konnte der Abwasserbetrieb kleine Überschüsse erzielen. Rechnet man alle Gebiete zusammen, ergibt sich ein Defizit von knapp 16 000 Euro. „Das ist fast eine Punktlandung“, sagt Dreßler. Zur Ermittlung der neuen Gebühren wurden auch die Abschreibungen berücksichtigt. Diese wirkten sich in Hausdorf, Hirschbach und Cunnersdorf aus. Die Anlagen sind alt, können abgeschrieben werden und sind noch funktionstüchtig. Deshalb sinken hier die Gebühren. Diese müssen kostendeckend sein. Der Abwasserbetrieb darf keinen Gewinn erwirtschaften, erklärte Dreßler.

Wie lange bleiben die beschlossenen Gebühren in Kraft?

Die neuen Gebühren werden bis 2020 erhoben. Sie basieren auf den Erfahrungen der letzten fünf Jahre und der Annahme, dass Abwasseranfall in den Haushalten gleich bleibt. Berücksichtigt wurde bei der Berechnung, dass es einen Rückgang der Bevölkerung geben wird, dass der Trend zum Wassersparen anhält und dass es weitere Neuanschlüsse geben wird. Gibt es unerwartete Mengenerhöhungen, dann werden diese in der nächsten Gebührenkalkulation ausgeglichen. Diese gilt ab 2020.

Ab wann gelten die neuen Abwassergebühren?

Bereits im letzten Jahr hat der Stadtrat beschlossen, dass neue Gebühren ab Januar 2017 eingeführt werden. Die Höhe stand damals noch nicht fest. Allerdings gilt dieser Beschluss nicht für die Entsorgungsgebühren für den Fäkalschlamm und das häusliche Abwasser. Diese treten erst ab dem 1. Juli in Kraft.

