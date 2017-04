Neue Abfallgebühren unklar Die Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen GmbH kalkuliert zum Jahresende die Abfallgebühren neu.

Die Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen (EKM) GmbH kalkuliert zum Jahresende die Abfallgebühren neu. Wie diese für die kommenden zwei Jahren aussehen werden, kann EKM-Chef Jens Irmer noch nicht voraussehen. „Ich weiß schlichtweg nicht, wie sich die Gebühren des Abfallwirtschaftsverbands Chemnitz ändern werden“, so Irmer. Unter anderem das ostdeutsche Energieunternehmen Leag habe auf Drängen der Bundesregierung die Leistung seiner Kraftwerke in der Lausitz reduzieren müssen. „Stattdessen hat die Leag die Annahmepreise für unsere Pellets, also unser Abfallprodukt, erhöht“, erklärt Irmer. Welche Auswirkungen das auf die Verwertungsgebühr des AWVC hat, kann Irmer heute noch nicht sagen, da er derzeit noch in den Verhandlungen stecke. „Aber es wird definitiv Auswirkungen auf die Abfallgebühr ab 2018 haben“, so Irmer.

Die letzte große Änderung in der Region war die Einführung der gelben Tonne Anfang 2017. Für diese hatte Irmer lange gegen das Duale System Deutschland (DSD) gekämpft, weil dieses eine Abholung alle vier Wochen bevorzugte, Irmer alle zwei Wochen. „Am Ende haben beide Parteien Anfang 2016 die Juristen zur Seite geschoben und in einem persönlichen Gespräch alle Missverständnisse ausgeräumt und zielorientiert eine für beide Seiten akzeptable Leistung gesucht und auch gefunden“, erklärt der EKM-Chef. „Und ich denke, dass uns die gemeinsame Umsetzung im Raum Döbeln auch gut gelungen ist.“ (DA/mf)

