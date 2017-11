Neue 30er-Zone entlang der Bundesstraße Die Stadtverwaltung kommt damit einem Wunsch des Ortschaftsrates nach. Doch Kraftfahrer sind irritiert.

Ein neues 30-km/h-Schild steht seit Montag an der Bundesstraße 98 in Wildenhain und sorgt für Verwunderung. © Klaus-Dieter Brühl

Mehrere SZ-Leser haben sich über zwei neue Verkehrsschilder an der Bundesstraße 98 in Wildenhain erstaunt gezeigt. Seit Anfang der Woche steht dort kurz nach dem Ortseingang aus Richtung Glaubitz kommend ein 30-km/h-Schild. Nur etwa 150 Meter später wird diese Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben – mit einem 50-km/h-Schild.

Damit gibt es jetzt auf der geschätzt einen Kilometer langen Ortsdurchfahrt eine dritte 30-km/h-Zone. Bisher gab es diese Geschwindigkeitseinschränkungen nur in der Doppelkurve am ehemaligen Gasthof sowie vor der Kita. Beide waren und sind sehr berechtigt. Im Nadelöhr am Gasthof abzubremsen ist auch ohne 30-km/h-Schild immer die beste Option, vor allem, wenn dort ein Lkw entgegenkommt. Und auch vor der Kita fahren die meisten Kraftfahrer aus Rücksicht auf Kinder und Eltern langsam. Doch die neue 30km/h-Zone irritiert viele Kraftfahrer, besonders wegen der vielen Geschwindigkeitswechsel auf kurzer Distanz.

Die Stadtverwaltung Großenhain reagiere damit auf einen Wunsch des Wildenhainer Ortschaftsrates, heißt es aus dem Rathaus. Er habe in letzter Zeit immer wieder eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h gefordert. Allerdings in der gesamten Ortslage, wie Großenhains Stadtsprecherin Diana Schulze bestätigt. Die Straßenverkehrsordnung lasse zwar solche „verkehrsbeschränkenden Maßnahmen“ nach § 45 Abs. 1 StVO zu, wenn zwingende Umstände vorhanden sind. Jedoch sei das Großenhainer Verkehrsamt zusammen mit dem für Bundesstraßen zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zu der Erkenntnis gelangt, dass für die Wildenhainer Ortsdurchfahrt nur abschnittsweise zwingende Gründe vorliegen. Die dritte 30-km/h-Zone stellt demnach einen Kompromiss dar. Nutznießer sind die Bewohner der Neuen Hauptstraße 34 bis 41.

Die Stadtverwaltung nennt vier Gründe, warum sie und das Lasuv der neuen Geschwindigkeitsbegrenzung zugestimmt haben: Erstens handele es sich um einen leichten Kurvenbereich, in dem (zweitens) Gehwege fehlen. Drittens führe das zu Sichtbehinderungen, da die Grundstücke nah an die Bundesstraße heranreichen. Und viertens gestalte sich das Herausfahren aus den Grundstücken als schwierig, auch wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der B 98 als Zubringerstraße von Riesa zur Autobahn 13.

Wie schnell sich die Kraftfahrer auf die neue 30-km/h-Zone in Wildenhain einstellen, bleibt abzuwarten. Noch seien keine Geschwindigkeitskontrollen geplant. Aber sicherlich wird diese Stelle in die Liste der möglichen Kontrollpunkte aufgenommen. „Aber wenn sich alle an die 30 km/h halten, ist alles gut“, sagt Diana Schulze.

zur Startseite