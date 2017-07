Neue 30er-Strecke in Rietschen Vor der Kita müssen Autofahrer jetzt auf der B 115 langsamer fahren. Die Gemeinde Rietschen hatte das beantragt.

Tempo-30-Schilder © Hübschmann

Seit Montag ist in der Ortslage Rietschen auf der Bundesstraße 115 die Geschwindigkeit auf einem Teilbereich auf 30 Kilometer je Stunde heruntergesetzt. Dass Autofahrer zum Langsamfahren aufgefordert werden, hat einen guten Grund. Die Geschwindigkeitsbegrenzung befindet sich direkt vor der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ am Ortseingang aus Richtung Niesky. Wie Bürgermeister Ralf Brehmer der SZ auf Nachfrage bestätigt, hatte die Gemeinde Rietschen den Antrag auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung bereits vor geraumer Zeit gestellt. An diesem Montag nun wurde die Beschilderung durch die Straßenmeisterei Weißwasser angebracht.

Die Anordnung erfolgte im Ergebnis einer Verkehrsschau auf der Grundlage einer Änderung der Straßenverkehrsordnung vom November 2016, so Landkreis-Pressesprecherin Marina Michel. Mit dieser wurden unter anderem die Hürden für Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Straßen des überörtlichen Verkehrs und sonstigen Vorfahrtstraßen im unmittelbaren Bereich von Kitas, Schulen oder Alten- und Pflegeheimen herunter geschraubt. Voraussetzung sei, so die Sprecherin, dass die jeweilige Einrichtung ihren Zugang direkt an der betreffenden Straße hat, wie hier in Rietschen die Kita an der B 115.

zur Startseite