Neudorf/Döbelnern fehlt die Konstanz Die HSG-Mannschaft hat so manches gute Spiel abgeliefert. Doch zu oft sind Punkte unnötig abgegeben worden.

Tobias Rudolph (am Ball) war in der Saison 2016/2017 erfolgreichster Werfer für die HSG Neudorf/Döbeln. Er traf insgesamt 87 Mal, wobei er alle Treffer aus dem Spiel heraus erzielte. © Dirk Westphal

Lange ist es her, dass die Sachsenligahandballer der HSG Neudorf/Döbeln nach Abschluss einer Saison auf ein positives Punktekonto zurückblicken konnten. Zuletzt war das im Spieljahr 2007/2008 der Fall. Damals kam die HSG (bei 14 Mannschaften) auf 33:19 Punkte und belegte Rang vier. Die gleiche Platzierung gelang noch einmal in der Saison 2013/2014, allerdings mit negativem Punktekonto (21:23). Danach hieß es immer wieder: Abstiegskampf. Auch in der abgelaufenen Saison war die HSG Neudorf/Döbeln lange darin verwickelt, auch wenn am Ende Platz sieben bei 19:25 Zählern zu Buche standen. Mit der Platzierung zeigte sich der Sportliche Leiter Steve Böttger auch nicht unzufrieden, hätte aber gern noch mehr Punkte geholt (siehe Interview auf dieser Seite).

Zu oft schwankten die Leistungen der HSG-Mannschaft. Sehr guten Spielen folgten ziemliche Leistungsabfälle, was unnötig Punkte kostete. Die Punkteausbeute war mit 9:13 in der Hinrunde und 10:12 im zweiten Durchgang nahezu gleich, was letztlich auch unter normalen Umständen zum Klassenerhalt gereicht hätte. Die Trainerwechsel in der Vergangenheit haben keine Leistungssprünge gebracht. Allerdings ist es nach nur einem Jahr Trainertätigkeit auch schwierig, das eigene Konzept sofort zu realisieren. Bleibt zu hoffen, dass der neue Trainer Thomas Schneider über einen längeren Zeitraum arbeiten kann, und dass es gelingt, die angestrebten Vorhaben umzusetzen. Nur so wird es möglich sein, künftig wieder sorgenfreier aufspielen zu können. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass eine Zugehörigkeit von nun schon 16 Jahren zur höchsten sächsischen Spielklasse für die Neudorf/Döbelner eine großartige Leistung ist.

Halbzeitmeister HC Elbflorenz 2010 II (1./42:2) hat auch in der Rückrunde nichts mehr anbrennen lassen und mit einer beeindruckenden Leistung den Sachsenmeistertitel erspielt. Bis auf die Heimniederlage gegen Vize HC Einheit Plauen (2./36:8) blieben die Dresdner erneut ungeschlagen. Als Krönung setzten die Elbflorenzer mit dem Sieg gegen Pokalverteidiger SG Leipzig/Zwenkau noch einen drauf. Die Dresdener haben genügend spielerische Klasse, um auch in der Oberliga zu bestehen. Der Oberligaabsteiger aus Plauen kam etwas zäh ins Spieljahr, konnte sich aber steigern und die übrige Konkurrenz deutlich hinter sich lassen. Neben Elbflorenz steigen auch die Plauener zusätzlich in die Oberliga auf, da es in Thüringen erneut Aufstiegsverzicht gibt.

Der SV Koweg Görlitz (3./31:13) und die SG Leipzig/Zwenkau (4./27:17) können ein positives Saisonfazit ziehen. Beide haben mit spielerisch ansprechenden Auftritten ihre Möglichkeiten optimal genutzt und sich leistungsmäßig weiterentwickelt. Solide war auch der LHV Hoyerswerda (5./24:20) unterwegs, ohne an das erfolgreichere Vorjahr anknüpfen und die vor ihm platzierten Teams gefährden zu können. Der TSV 1861 Radeburg (6./23:21) war nach der Hinrunde noch auf Rang drei, aber in der Rückrunde ging leistungs- und ergebnismäßig wesentlich weniger. Die Saison konnte dennoch ohne Sorgen beendet werden. Einst mit großen Ambitionen für künftigen höherklassigen Handball gestartet ziehen sich die Radeberger freiwillig aus der Sachsenliga zurück und spielen künftig nicht mehr auf Verbandsebene.

Danach beginnt schon die Region der Mannschaften, die mehr oder weniger in den Abstiegskampf verwickelt waren. Am Ende kam es dann für alle bis auf eine Ausnahme noch sehr versöhnlich und ohne den Gang in die Verbandsliga. Hinter den Neudorf/Döbelnern hatten der EHV Aue II (8./17:27) und HVH Kamenz (9./17:27) unterschiedliche Saisonverläufe. Während sich die Auer in der Rückrunde punktemäßig steigern konnten, verlief die Formkurve bei den Kamenzern genau anders herum. In der Rückrunde konnte der HVH nur noch sechs Zähler einfahren. Der HV Oberlausitz Cunewalde (10./15:29) spielte wie schon gewohnt wiederum im Tabellenkeller, konnte aber die beiden Aufsteiger HSG Riesa/Oschatz (11/13:31) und SV Plauen-Oberlosa 04 II (12./0:44) hinter sich lassen. Die HSG Rio konnte in der Rückrunde nur vier Punkte auf der Habenseite verbuchen, die Oberlosaer blieben gänzlich ohne Pluspunkt. Der Sprung als Verbandsligazweiter in die Sachsenliga war für Plauen doch zu groß. Die Moral der Mannschaft stimmte aber, denn sie hielt das Spieljahr trotz ständiger Misserfolge tapfer durch. Der SV 04 nimmt in der Verbandsliga West neuen Anlauf, die Riesa/Oschatzer können nach dem freiwilligen Rückzug der Radeburger weiter Sachsenliga spielen.

