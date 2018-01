Handball – Sachsenliga Frauen Neudorf/Döbelnerinnen grüßen von oben Die HSG-Sieben führt die Tabelle der Sachsenliga an. Dabei sucht man eine Torjägerin in ihren Reihen vergebens.

Elsa Faulhaber (am Ball) gehört zu den jungen Spielerinnen, die im Team der HSG Neudorf/Döbeln Fuß gefasst haben. © Dirk Westphal

Döbeln. Der HSV 1956 Marienberg und der HC Sachsen Neustadt-Sebnitz haben jeweils drei Spielerinnen, die zu den 15 besten Torschützen der Handball-Sachsenliga der Frauen gehören. Eine Spielerin des aktuellen Tabellenführers HSG Neudorf/Döbeln ist in dieser Liste nicht zu finden. Für HSG-Trainer Daniel Reddiger ist das sogar ein Vorteil, ist seine Mannschaft doch auf diese Weise für die Gegner weniger ausrechenbar. „Wir sind von jeder Position gefährlich, das erhöht den Überraschungseffekt“, so Reddiger (siehe Tagesgespräch auf dieser Seite).

Nach dem sechsten Rang in der Vorsaison hat sich der Aufwärtstrend der HSG Neudorf/Döbeln (1./18:4) weiter fortgesetzt. Mit überzeugenden Auftritten hat sich die Mannschaft verdient an die Tabellenspitze gespielt. Nur zwei Niederlagen, auswärts gegen Plauen-Oberlosa und zu Hause gegen Oberligaabsteiger Marienberg, stehen neun Siege gegenüber. Eine sehr stolze Bilanz, die für die Rückrunde weiterhin sehr viel verspricht. Die HSG überzeugte sowohl spielerisch als auch kämpferisch, wobei wenige schwächere Auftritte normal sind und keine negativen Auswirkungen brachten, was der gegenwärtige Spitzenplatz beweist. Die HSG hat vier Punkte Vorsprung vor dem Trio HSG Rückmarsdorf (2./14:8), HSV 1956 Marienberg (3./14:8) und SV Plauen-Oberlosa 04 (4./14:8). Alle drei haben ebenfalls eine gute Hinrunde gespielt. Oberlosa war das so zuzutrauen, bei Rückmarsdorf überrascht die sehr gute Platzierung, und Marienberg hat sich nach dem freiwilligen Abstieg aus der Oberliga, schneller als zu erwarten war, ordentlich konsolidiert. Aus diesem Kreis kommt nach dem derzeitigen sportlichen Eindruck der neue Landesmeister. Neudorf/Döbeln hat dabei die besten Karten, kann von der Spitze aus alles beobachten, kontrollieren und die übrige Konkurrenz damit auf Distanz halten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es keine Schwächephase mit unnötigen Punktverlusten gibt.

USV TU Dresden (5./12:10), HC Leipzig II (6./11:11), VfB 1999 Bischofswerda (7./10:12), HC Sachsen Neustadt/Sebnitz (8./10:12) und SC Markranstädt II (9./10:12) sind nur zwei Punkte voneinander getrennt und bilden das Tabellenmittelfeld. Bei TU und HCL war das auch so zu erwarten, die beiden Aufsteiger aus Bischofswerda und Markranstädt haben überrascht. Wenn sie keinen Einbruch in der Rückrunde erleiden, sollte auch die Klasse gehalten werden. Neustadt/Sebnitz hat sich gegenüber dem Vorjahr spielerisch verbessert und konstanter gezeigt.

SSV Heidenau (10./8:14) und HV Chemnitz II (11./8:14) hatten schon bessere Zeiten, sind aber auch noch in Reichweite der unmittelbar vor ihnen platzierten Teams. Dagegen kam der HC Glauchau/Meerane (12./3:19) in der Hinrunde gar nicht richtig in die Gänge und liegt schon etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. Um den noch verlassen zu können, müsste schon eine deutliche Steigerung gelingen und dazu noch auf Schwächen der Konkurrenz gehofft werden.

