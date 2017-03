Handball – Bezirksliga B wbl Neudorf/Döbelnerinnen ernten Lohn HSG-Mädels rücken durch Sieg an Tabellennachbarn heran.

Einen Auswärtssieg brachten die B-Jugend-Mädchen der HSG Neudorf/Döbeln vom Spiel in der Bezirksliga Chemnitz bei der HSG Rottluff/Lok Chemnitz mit. Mit dem 25:23-Erfolg rückten die Muldenstädterinnen in der bis auf einen Punkt an die Chemnitzerinnen heran.

Der Sieg war das Ergebnis einer starken und geschlossenen Mannschaftsleistung bei der die sich bietenden Torchancen genutzt wurden. Dazu gehörte auch die konsequente Verwertung der zugesprochenen Siebenmeter. Konter wurden zielsicher ausgespielt. Das war nicht immer so in dieser Saison. Kristin Frega ging immer wieder entschlossen in die Lücken und Maxi Richter überzeugte mit einer starken Wurfquote.

Bis zur Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichen mit leichten Vorteilen für das Heimteam. Dieses führte zu diesem Zeitpunkt mit einem Tor. Nach der Halbzeit stellte der Döbelner Trainer Thomas Pietzschmann das Deckungssystem von 6:0 auf 3:2:1 um. Damit kamen die Chemnitzerinnen nicht klar. Die HSG-Mädchen konnten sich auf bis zu drei Toren Vorsprung absetzen und belohnten sich mit dem Sieg für die Arbeit im Training. (DA/tm)

