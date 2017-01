Handball – Bezirksligen Frauen Neudorf/Döbelnerinnen behaupten Tabellenspitze Trotz Ausfällen: Die HSG-Reserve dominiert weiter die Leipziger Liga. Roßwein und Waldheim verlieren im Bereich Chemnitz.

Sie sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln II. Mit einem 25:21-Erfolg über den HSV Mölkau-Die Haie konnten sie nach dem zweiten Heimsieg in Folge den Spitzenplatz der Tabelle in der Bezirksliga Leipzig weiter behaupten. Das Spiel begann sehr ausgeglichen (4:3/10.) ehe sich eher ein sehr zerfahrenes Geschehen entwickelte. Oft führten Einzelaktionen auf der rechten Angriffsseite der HSG zum Torerfolg. Fehlende Kombinationen und auch ein Funke Nervosität, bedingt durch drei krankheitsbedingte Ausfälle, trug nicht zum Spielfluss bei. Hin und wieder blitzte jedoch das Können der Heimsieben auf und man wechselte so mit einer 9:7-Führung die Seiten. Im zweiten Abschnitt haderten die Einheimischen zunächst mit einigen Schiedsrichterentscheidungen. Durch eine Auszeit wurde in dieser Phase an Nervenstärke und Teamgeist appelliert. Der Erfolg stellte sich postwendend ein. Elsa Faulhaber traf nach Zuspiel von Jessica Eisold selbst in doppelter Unterzahl. Diese beiden Spielerinnen, und eine gute Anett Hachenberger im Tor, halfen dem Tabellenführer, diesen wichtigen Sieg mit Teamgeist und Willenskraft einzufahren.

Zuversichtlich fuhren in der Bezirksliga Chemnitz die Frauen der HSG Muldental zum Auswärtsspiel nach Limbach-Oberfrohna, konnte man doch im Hinspiel den Verbandsligaabsteiger trotz schmalen Kaders mit 17:11 nach Hause schicken. Allerdings blieben die angesetzten Schiedsrichter aus, sodass ein ortsansässiges Paar die Leitung übernahm, was sich aus Roßweiner Sicht nur bedingt als glücklich erwies. Muldental stand in der ersten Halbzeit gut in der Abwehr und machte es den Gastgebern schwer, einfache Tore zu erzielen. Gleichzeitig nutzte man die eigenen Chancen zu Treffern. Aber schon zu diesem Zeitpunkt wurde der Heimmannschaft, laut den Roßweinerinnen, ein Bonus verschafft, indem man lange ohne Druck spielen ließ und technische Fehler übersah, während auf Gastseite genau hingesehen wurde. So ging es mit 13:10 in die Pause. Die zweite Halbzeit begann für Muldental eher schlecht, da man wahrscheinlich in Gedanken noch in der Kabine war. Limbach durfte wieder lange spielen und was nicht verwertet werden konnte, war den Schiris meist einen Siebenmeter wert. Auf der Gästeseite musste man sich dafür wiederum ziemlich abmühen. Das Verhältnis von 12:4 in der Siebenmeterwertung spricht für sich selbst. Erst nach sehr deutlichen Worten von RSV-Trainer Jens Feldmann besserte sich es etwas in der Richtung. Dafür durfte der Gastgeber wieder technische Fehler machen. Mit 28:19 endete die Partie, in der Muldental nie eine Chance hatte.

Die Mannschaft des VfL Waldheim 54 II fuhr krankheitsbedingt schwach besetzt zum SSV Fortschritt Lichtenstein. Dennoch lief es in Hälfte eins recht gut. Die Deckung stand relativ sicher, doch durch technische Fehler im Angriff kassierte man einige Kontertore zum 5:10-Rückstand zur Pause. Mit Beginn der zweiten Halbzeit missglückten dem VfL mehrere Torwürfe. Zunehmend schlichen sich durch nachlassende Kondition auch zu viele technische Fehler ein, die durch die Lichtensteinerinnen konsequent bestraft wurden. Das alles führte zum Endstand von 21:9. (DA/tku/jmü/use/dwe)

