Handball Neudorf/Döbelner bieten erneut großes Kino Nach dem Einzug ins Pokalhalbfinale bezwingen die Mittelsachsen den Spitzenreiter auch im zweiten Duell.

Symbolfoto © André Braun

Döbeln. Döbeln ist für Sachsenligaspitzenreiter EHV Aue II in dieser Saison keine Reise wert. Innerhalb einer Woche mussten die Erzgebirger in der Stiefelstadt zwei Niederlagen gegen die HSG Neudorf/Döbeln hinnehmen. Erst im Viertelfinale des Sachsenpokals und nun auch in der Meisterschaft. In einem erneut hochklassigen und spannenden Handballspiel boten die Schützlinge von Trainer Thomas Schneider wieder großes Kino und begeisterten die 350 Fans.

Von Anbeginn machten die Mittelsachsen dort weiter, wo sie in der Verlängerung des Pokalspieles aufhörten. So gerieten sie nie in Rückstand und kontrollierten die Partie mit einer permanenten Zwei-Tore-Führung. Auch zur Pause wo die Seiten mit 12:10 gewechselt wurden.

Nach dem Wiederanpfiff schafften die Auer beim 12:12 zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich, aber die Neudorf/Döbelner behielten die Ruhe und stellten dank eines überragenden Torhüters Gino Löffler, der 16 Bälle parierte, sowie eines äußerst treffsicheren Tobias Rudolph den alten Abstand wieder her. Auch in der Schlussphase zeigten die Gastgeber – dreimal auch in Unterzahl – eine reife Leistung, für die sie sich mit zwei Punkten belohnten. HSG-Trainer Thomas Schneider: „Man muss es erst einmal schaffen, dass Aue nur 23 Tore erzielt. Das war eine der besten Leistungen, die wir als Mannschaft gebracht haben. So stelle ich mir das vor.“

