Neudorf/Döbeln am Ende cleverer RIO startet trotz couragierter Partie beim Prestige-Duell punktlos in die neue Saison.

Gleich mit einem Prestige-Duell bei HSG Neudorf/Döbeln begann die neue Sachsenliga-Saison für die Männer der HSG Riesa/Oschatz – und letztlich mit einer 27:31-Niederlage.

Brisanz hing schon dem Spiel in der Luft. Denn die Gastgeber hatten sich über den Sommer unter anderem mit RIO-Personal verstärkt. Das Spiel begann zäh und mit wenig Toren. Nach zehn Minuten führte RIO gerade mal mit 2:1. Weitere zehn Minuten später stand es immerhin schon 7:6 für die Riesa-Oschatzer, die aber danach den Faden verloren. Zu überhastet agierte man nun im Angriff und fand weniger Mittel gegen die stabile Abwehr der Gastgeber. Diese konnten nun das Zepter an sich reißen und gingen erstmals in dieser Partie in Führung, welche sie bis zur Pause auf drei Tore ausbauen konnten (14:11).

RIO-Trainer Schwigon forderte von seinen Männern in der Halbzeitansprache, wieder die klare Linie im Angriff zu finden und weiterhin aggressiv im Abwehrverbund zu arbeiten.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Treffer fielen auf beiden Seiten, und RIO schaffte es zunächst nicht, den Abstand zu verkürzen. Döbeln nutzte dann zwei technische Fehler, um sich auf 20:15 abzusetzen (40.. Durch drei Treffer in Folge brachte sich RIO zwar nochmals in Schlagdistanz bringen (21:19/46.), hatte dann aber zweimal Pech (Latten- und Pfostentreffer). Döbeln nutzte dann eine Überzahlsituation konsequent aus und konnte sich bis zur 51. Minute spielentscheidend auf 26:20 absetzen. In den letzten Minuten war bei RIO dann ein wenig die Luft raus, so dass man mit 31:27 als Verlierer vom Platz ging.

Trainer Sören Schwigon war dennoch nicht unzufrieden: „Wir haben uns in Döbeln sehr gut verkauft und können auf der Leistung weiter aufbauen. Unsere Abläufe müssen wir noch weiter automatisieren um in bessere Wurfpositionen zu gelangen. Leider haben wir es über 60 Minuten nicht geschafft, unser Konterspiel aufzuziehen. Döbeln war in den entscheidenden Situationen cleverer und konnte am Ende einen Heimsieg feiern.“ (rt/ts)

