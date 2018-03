Neubürger-Einkauf: Einladungen sind raus

Bröthen/Michalken. Ein ständiges Kommen und Gehen herrscht im Hoyerswerdaer Ortsteil Bröthen/Michalken. Der zählte Anfang dieses Jahres 1 383 Einwohner. Zwölf Monate zuvor waren es noch sieben mehr gewesen. Inzwischen ist er wieder ziemlich weit entfernt von den Höchstwerten. Die gab es Mitte des Jahres 2006, als die 1 500-Einwohner-Marke geknackt worden war. Nach diesem Zwischenhoch ging es wieder bergab. Bröthen/Michalken ist aber nach wie vor der Hoyerswerdaer Ortsteil mit den meisten Einwohnern. Und diejenigen, die neu ins Dorf ziehen, werden jährlich zum „Einkauf der Neubürger“ eingeladen. Der findet am Freitag, dem 23. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte „Zum Mühlengrund“ in Michalken (Am Anger 4) statt. Diesmal sind Einladungen an 27 Familien und Einzelpersonen verschickt worden, ist von Ortsvorsteher Lothar Kujasch zu erfahren.

Mit einem Obolus, den sie selbst bestimmen, finanzieren die Neubürger traditionell den Einkaufs-Abend. Dafür erhalten sie einen Einblick in das Vereinsleben und in die Dorfgeschichte. Und zur Einstimmung wird in diesem Jahr die Kindertanzgruppe der Sorbischen Tanz- und Trachtengruppe Bröthen zu erleben sein. (rgr)

