Neubeginn in Spree Die Männermannschaft des LSV Spree startet mit einem neuen Trainer in die Saison. Die erste Bewährungsprobe steht ihr am Sonnabend bevor.

Dominique Weinhold (rechts) übernimmt das Amt des Trainers der Männermannschaft des LSV 1951 Spree. Sandro Vogel unterstützt ihn als Cotrainer. © Rolf Ullmann

Fleißige Hände packten am Sonnabend auf dem Gelände der Spielstätte des LSV 1951 Spree zu. Denn sie soll sich erneut als ein würdiger Austragungsort für die nunmehr 17. Sportwoche den Aktiven sowie den Besuchern präsentieren. Einer der fleißigen, die auf einen Teil ihrer Freizeit verzichten, ist Dominique Weinhold. Er nutzte den Arbeitseinsatz, um sich auch auf den Nachmittag gedanklich vorzubereiten. Um 15 Uhr trat er dann vor die Männermannschaft, um sich den Spielern als neuer Trainer vorzustellen. „Während des Gesprächs werde ich meine Vorstellungen über die künftige Zusammenarbeit äußern und gleichzeitig möchte ich vom Team möglichst viele Informationen über die Situation im LSV Spree sowie in der Kreisklasse erhalten“, umriss er seine Zielstellung für die Gesprächsrunde. Denn diese Informationen benötigte Dominique Weinhold für sein neues Amt. Vor über zwölf Jahren verließ er seine Heimat auf der Suche nach einer Arbeitsstelle als Konstruktionsmechaniker. Im bayrischen Roggden nahe Augsburg wurde er fündig. Im SV Roggden setzte er seine sportliche Laufbahn fort.

Als der Verein nach mehreren Sichtungsturnieren innerhalb von drei Jahren alle Spielklassen bei den Kindern sowie Jugendlichen besetzen konnte, wurden Trainer gesucht. Dominique Weinhold machte aus der Not eine Tugend und übernahm das Training der E- und F-Jugend in der sogenannten Pampersliga. Diese Tätigkeit bescherte ihm nicht nur viel Freude über die Begeisterung der fünf- bis sechsjährigen Eleven am runden Leder, sondern auch wertvolle Erfahrungen über die Trainingsgestaltung.

Vielleicht in diesem oder aber erst im nächsten Jahr will der neue Spreer Coach sich den Anforderungen zum Erwerb des C-Trainerscheins stellen. Über die sportlichen Ziele, die er mit der Mannschaft des LSV in dieser Spielsaison erreichen will, möchte er jedoch nicht orakeln. „Wozu die Mannschaft fähig ist, wird sich der Verlauf der nächsten Wochen und Monate zeigen und dann sehen wir weiter“, sagte der neue Trainer. Nach dem Auftakttraining am Dienstag steht der Mannschaft am Sonnabendnachmittag die erste Prüfung am Sonnabendnachmittag bevor. Dann trifft sie nämlich im Sommerfußballturnier auf vier Teams aus dem Landkreis.

