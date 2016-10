Neubaugebiet soll zurück auf die Tagesordnung Die Stadt, die WGR oder ein externer Investor: Wer erschließt das Bauland in Weida?

Wer erschließt das Bauland an der Segouer Straße in Weida? Ein Investor aus Dresden würde der Stadt 1,3 Millionen Euro für das Grundstück zahlen. © Lutz Weidler

Das Votum soll Anfang November fallen: Geht alles nach Plan, stimmen die Stadträte in ihrer nächsten Sitzung darüber ab, wer das Bauland an der Segouer Straße erschließt – und mit dem Verkauf der Grundstücke Geld verdienen darf. Da das Land schon seit dem Abriss der Wohnblöcke ungenutzt brachliegt, hatte die CDU die Initiative ergriffen und per Antrag gefordert, dass das städtische Tochterunternehmen WGR diese Aufgabe übernimmt. Der Idee liegt ein Flächentausch zugrunde. Die Stadt würde als Ausgleich ein Grundstück der WGR bekommen. „Wir brauchen dringend Bauland in Riesa, um für junge Familien attraktiv zu bleiben“, so CDU-Fraktionschef Helmut Jähnel.

Doch anders als geplant hatte der Stadtrat in seiner letzten Sitzung nicht darüber abgestimmt. Der Programmpunkt wurde vertagt. „Wir als Stadt wollten uns absichern, dass zwischen Stadt und WGR rechtlich alles wasserdicht ist. Deshalb wird lieber mehr Zeit in die Vorbereitung investiert, als nachher festzustellen, dass irgendein Punkt übersehen wurde“, so Stadtsprecher Uwe Päsler.

Die Linke hält es für besser, wenn die Stadt die Erschließung selbst übernimmt und danach das Geld für die Grundstücke behält. Fraktionschefin Uta Knebel möchte vor ihrer Entscheidung eine Übersicht sehen: „Für jede Variante entstehen Einnahmen und Kosten. Diese müssen gegenübergestellt werden.“

Ein Investor aus Dresden würde der Stadt 1,3 Millionen Euro für das Grundstück zahlen, um dort Bauland zu schaffen.

