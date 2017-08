Neubau statt Sanierung Die Pläne für die Turnhalle in Kreba müssen überarbeitet werden. Verschiebt sich nun der Baubeginn?

Sport genießt in Kreba einen hohen Stellenwert. Nicht nur die F-Jugend-Kicker der SG Kreba-Neudorf sind daher glücklich über den neuen Kleinbus. In den kommenden Jahren soll auch die Sporthalle im Hintergrund deutlich größer und komfortabler werden. Eine Förderung aus Berlin macht es möglich. © André Schulze

Halb Kreba fährt auf Sport ab. Das hat das Dorf erst kürzlich bei seinem gut besuchten Sportfest unter Beweis gestellt. Mit 5000 Besuchern verzeichnete dieses nämlich einen neuen Rekord. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht, die Bürgermeister Dirk Naumburger zur Gemeinderatssitzung am Montagabend verkündet. Vor dem Schloss parkt da auch der neue Kleinbus der Sportgemeinschaft. Für Auswärtsspiele ist Kreba somit in den kommenden Jahren bestens aufgestellt.

Wie aber steht es um die Heimspiele in der sanierungsbedürftigen Turnhalle? Die soll mithilfe von 1,6 Millionen Euro Fördermitteln aus Berlin eigentlich umfassend saniert werden. Doch die Gemeinde muss ihre Pläne nun noch einmal überarbeiten lassen. Denn wenn eine Sanierung 70 Prozent der Kosten eines Neubaus erreiche, erklärt der Bürgermeister, sei neu zu bauen wirtschaftlicher. Die ursprüngliche Planung werde sich also verändern, und die Turnhalle soll einen modernen Anbau erhalten, in dem unter anderem barrierefreie Sanitäranlagen und Umkleideräume untergebracht sind.

Doch da die Turnhalle ein Ensemble mit dem schmucken Schloss bildet, müsse sich die Gemeinde nun erst einmal mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen, erklärt Dirk Naumburger. Ziel sei es, noch in diesem Jahr einen Fördermittelbescheid für die Turnhalle zu erhalten. „Wir sind guter Dinge, dass wir das zeitnah hinkriegen“, sagt Dirk Naumburger. Er hofft auf einen Baubeginn im Frühjahr des kommenden Jahres. Die neue Flachstrecke soll in Richtung Schulgarten und Schöps an die Turnhalle angebaut werden. Neben den Toiletten werden sich dort auch Geräteräume und Vereinsräume befinden.

Die Auflagen seitens des Fördermittelgebers haben laut Dirk Naumburger sogar Vorteile. „Alles wird dadurch etwas größer und komfortabler. Der Gesamtkörper vergrößert sich“, sagt er. Sogar eine Garage für den neuen Kleinbus der Sportgemeinschaft sei denkbar. Bis dato steht dieser auf dem Bauhof in einer eigens freigeräumten Garage, um ihn vor Mardern zu schützen. Schon am Wochenende sei der Wagen im Einsatz gewesen. Dank der großflächigen Werbung auf dem Kleinbus machen die Krebaer auch außerhalb des Ortes auf sich aufmerksam. Gute Werbung für die Gemeinde ist aus Sicht von Dirk Naumburger auch das Sportfest gewesen. Er schlägt vor, das Schloss auch in den kommenden Jahren zu beleuchten. „Ich fand, es war ein sehr schöner Rahmen“, sagt er im Gemeinderat. In den kommenden Tagen möchte er die Fördermittel für die deutsch-polnische Veranstaltung abrechnen.

Wann der deutlich größere Scheck für die Turnhalle abgerechnet werden kann, das steht hingegen noch in den Sternen. Umgesetzt werden muss das Projekt zwischen 2017 und 2020. Die notwendige Planänderung gefährdet das Vorhaben laut Dirk Naumburger aber nicht. „Man will uns auf jeden Fall unterstützen“, so der Bürgermeister. Die Gemeinde hat sich in der Vergangenheit lange mit verschiedenen Förderprogrammen beschäftigt. Doch keines wollte so recht passen. Entweder war die Förderquote mit 50 Prozent der Gesamtbausumme zu gering, oder aber um Geld zu bekommen, hätten jahrelange Anforderungen an Partnerschaftstreffen mit anderen Gemeinden drangehangen.

Umso glücklicher ist man in Kreba gewesen, als der Bund Anfang des Jahres seine Unterstützung zugesagt hat. Die Sportbegeisterung der Menschen in Kreba, Neudorf, Tschernske und Lache hat nicht nur die beiden Lausitzer Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU) und Thomas Jurk (SPD) überzeugt. Der CDU-Politiker kam beispielsweise in der Weihnachtszeit 2016 mit seinen Kindern nach Kreba-Neudorf, um sich vom Bürgermeister die Turnhalle zeigen zu lassen. „Das Geld ist in Kreba-Neudorf gut angelegt“, erklärt Thomas Jurk. „Wir brauchen auch in den ländlichen Regionen eine funktionierende soziale Infrastruktur mit Sport- und Kulturstätten.“ Diese seien die Grundlage für gute Bildung an den Schulen und für das gesellschaftliche Zusammenleben in den Gemeinden.

In Kreba-Neudorf werden nun alle weiter an einem Strang ziehen müssen. Denn bei Gesamtkosten von 2,1 Millionen Euro wird der Ort immerhin eine reichliche halbe Million Euro eigenes Geld beisteuern.

