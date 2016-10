Neubau neben altem Capitol geplant Die Stadt Freital verkauft die Fläche für rund 45 000 Euro. Der neue Eigentümer ist kein Unbekannter.

Im Stadtrat hat Freital den Verkauf einer brachliegenden Fläche neben dem Capitol beschlossen. © Thomas Morgenroth

Ein weiteres brachliegendes Grundstück an der Dresdner Straße könnte schon bald bebaut werden. Der Stadtrat hat vor Kurzem den Verkauf einer städtischen Fläche neben dem ehemaligen Kino Capitol bestätigt. Der Unternehmer Karsten Tobias überweist für die 770 Quadratmeter rund 58 000 Euro an die Stadtverwaltung. Wie aus der Entscheidungsvorlage für die Stadträte hervorgeht, soll dort ein Mehrfamilienhaus entstehen. Wann die Bauarbeiten beginnen, ist aber noch offen. Sicher ist aber, dass dort gebaut wird. Mit der Unterschrift unter dem Kaufvertrag verpflichtet sich Tobias auch, dort zu bauen.

Der Unternehmer ist in Freital kein Unbekannter. Er lässt auch das ehemalige Kino nebenan zurzeit sanieren. Das Haus wird noch bis Jahresende oder Anfang des kommenden Jahres zu einer Physiotherapie und Produktionsstätte eines Sanitätshauses für orthopädische Hilfsmittel umgebaut. Außerdem soll der kleine Saal als Schulungszentrum hergerichtet werden und kann für Seminare oder Besprechungen angemietet werden.

Inzwischen hat Tobias, der in den zehn Firmen, an denen er beteiligt ist, rund 600 Mitarbeiter hat, schon mit der Sanierung des nächsten markanten Objektes in Freital begonnen: der einstigen Möbelfabrik in der Fichtestraße. Daraus soll ein Bürogebäude werden. Auch diese Immobilie hatte Tobias der Stadt abgekauft. Nach einem Stadtratsbeschluss vom März dieses Jahres musste er 170 000 Euro überweisen.

zur Startseite