Neubau nach Kanalschaden Der Abwasserkanal in der Meilaer Straße war plötzlich eingebrochen.

An der Meilaer Straße sind auf 100 Meter neue Kunststoffrohre verlegt worden. Der alte Betonkanal war eingebrochen. © Jens Hoyer

Der Abwasserzweckverband Döbeln-Oschatz hat in Beicha rund 100 Meter Abwasserkanal neu bauen lassen. Geplant war das nicht. „Vor zwei Wochen ist der Kanal in der Meilaer Straße eingebrochen“, sagte Olaf Starke, Projektleiter beim Wasserdienstleister OEWA. Mit einem Notstromaggregat und eine Pumpe musste das Abwasser abgeleitet werden. Wie sich herausstellt, war der ganze Abschnitt des Kanals sehr marode. „Es handelt sich um einen Betonkanal aus DDR-Zeiten“, sagte Starke. Gase wie Schwefelwasserstoff setzen dem Beton im Laufe der Jahre zu. Auch landwirtschaftliche Fahrzeuge, die über den Gehweg anderen Fahrzeugen ausweichen, können den Kanal belasten. Es bestand die Gefahr, dass das Abwasser aus den Grundstücken nicht mehr ordentlich abgeleitet werden kann. Der Betonkanal wurde durch ein Kunststoffrohr ersetzt. Die Kosten belaufen sich auf 45 000 Euro.

Derzeit dient der Mischwasserkanal der Entwässerung der Grundstücke und zum Ableiten des sogenannten Grauwassers aus den Haushalten. Im kommenden Jahr soll eine neue Kläranlage in Nelkanitz in Betrieb gehen, an die Beicha angeschlossen wird.

