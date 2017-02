Neubau mit altem Bekannten Auf dem Außengelände der Behindertenwerkstatt Stolpener Straße soll eine Halle wachsen. Dafür sitzt ein nicht Unbekannter mit im Boot.

Auf dem Parkplatz am Werkstattbereich Stolpener Straße in Radeberg plant das Epilepsiezentrum den Bau einer Lagerhalle. © Thorsten Eckert

Eigentlich könnte sich Martin Wallmann den Kauf von Mützen für den Winter sparen. Denn eigentlich könnte er den ganzen Tag über mit Bauhelm herumlaufen. Auch wenn das natürlich augenzwinkernd gemeint ist – dennoch haben der Chef des Epilepsiezentrums Kleinwachau in Liegau-Augustusbad und sein Team jede Menge Bauunterlagen auf ihren Schreibtischen liegen. Ohne mindestens eine Grundsteinlegung oder ein Richtfest pro Jahr gehe es in Kleinwachau jedenfalls nie, scherzte jüngst auch Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD).

Das Epilepsiezentrum ist eben ein echter Motor, der so manches Rad in Radeberg und Umgebung antreibt. Und während derzeit auf dem Areal an der Wachauer Straße in Liegau ja noch der Krankenhausneubau wächst, denkt Martin Wallmann schon an den nächsten Bau. Der soll nach Möglichkeit in den nächsten Monaten starten – und die Bauleute werden diesmal in Radeberg aktiv sein. An der Werkstatt-Außenstelle an der Stolpener Straße nämlich. Hier, wo die Metallverarbeitung der Behindertenwerkstatt untergebracht ist; „und die Auftragslage hier ist richtig gut“, freut sich Martin Wallmann. Was fehlt, sind Lagermöglichkeiten für die Metallteile. Und so soll nun auf dem Parkplatz zwischen Werkstatt und Röderufer auf einer Fläche von rund 650 Quadratmetern eine Lagerhalle entstehen. Gut 400 000 Euro wird der Bau kosten; „und die ersten Hürden sind schon genommen“, sagt der Epilepsiezentrumschef. So musste beispielsweise mit der Forst-Verwaltung über den Abstand zum kleinen Wäldchen verhandelt werden, das an die Werkstatt angrenzt. „Das haben wir erledigt, der Bauantrag ist gestellt, parallel laufen die Feinplanungen – zum Beispiel auch für neue Parkplätze im vorderen Bereich“, beschreibt Martin Wallmann. Und gibt ein sportliches Ziel vor: Am 28. Juli soll die Halle stehen, wenn alles nach Plan läuft. „Aber natürlich brauchen wir dazu erst noch die Baugenehmigung“, macht er klar. Aber einer wie Martin Wallmann ist optimistisch.

Und weil der Aufwand rund um die zahlreichen Bauvorhaben und auch die konzeptionelle Entwicklung des Epilepsiezentrums in den vergangenen Jahren zunehmend gestiegen ist, sind die Mitarbeiter der Verwaltung durchaus an Grenzen gestoßen. „Denn natürlich geht es bei unserer Arbeit ja in erster Linie auch um die Betreuung unserer Bewohner und Patienten“, macht Martin Wallmann deutlich. Und so hat sich das Epilepsiezentrum einen echten Fachmann ins Boot geholt, der sich ab sofort um die Unternehmensentwicklung kümmern wird, und damit auch für Bauvorhaben den Hut aufhat. Tobias Oertel hat den Posten übernommen – und damit kehrt ein in Radeberg durchaus bekannter Name zurück in die Bierstadt. Tobias Oertel war zuletzt Verwaltungsleiter des Radeberger Krankenhauses gewesen, bis er im Januar 2015 sein Amt freiwillig aufgegeben hatte. Anfangs, so sagte er damals, habe der hinter dem Krankenhaus stehende Klinikkonzern den Standorten vor Ort sehr viel Entscheidungsfreiheit eingeräumt, da habe es dann aber nach und nach einen Wandel gegeben, so dass er sich entschieden habe, noch einmal beruflich neu anzufangen, erläuterte Tobias Oertel vor gut einem Jahr der SZ seinen Schritt. Und er hatte auch klargemacht, dass er schweren Herzens gegangen sei. Denn direkt nach dem Studium war Tobias Oertel nach Radeberg gekommen, hatte zunächst sieben Jahre lang als Controller die Zahlen der Klinik im Blick und rückte dann auf den Chefsessel, auf dem er fünf Jahr lang saß. Und in diesen fünf Jahren hatte er rund 15 Millionen Euro verbaut. Eine neue Notfallaufnahme zum Beispiel, auch das leidige Parkplatzproblem des Krankenhauses wurde gelöst, ein Blockheizkraftwerk für umweltfreundliche Energie entstand und das Nebengebäude des Krankenhauses hatte nach den schweren Tornadoschäden nicht einfach nur ein repariertes Dach, sondern gleich eine komplett neue, zusätzliche Etage bekommen. Alles das sind natürlich auch Empfehlungen für seine neue Aufgabe als Referent für Unternehmensorganisation und -entwicklung im Epilepsiezentrum. „Wir sind jedenfalls sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten“, freut sich Martin Wallmann.

Und so wird nun also der Bau der Halle an der Werkstatt an der Stolpener Straße gleich eine erste Herausforderung werden. Dass der Bau wichtig ist, daran lässt Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann jedenfalls keine Zweifel. „Wir stoßen hier durchaus an Kapazitätsgrenzen – und werden natürlich auch gleich ein bisschen Puffer einbauen“, sagt er. Ein Hochregallager wird entstehen, auch ein Bereich zur Kommissionierung der Aufträge. Mittelfristig, ist Martin Wallmann überzeugt, werden hier auch neue Arbeitsplätze entstehen. „Wir werden in jedem Fall in der Lage sein, nun noch viel flexibler auf Aufträge reagieren zu können“, freut sich Martin Wallmann über das Projekt. Und am liebsten würde er natürlich gleich den Bauhelm aufsetzen; aber noch sind ein paar bürokratische Hürden zu übersteigen …

