Neubau in Klotzsche oder Sachsenbad?

Die Schwimmhalle Klotzsche an der Straße Zum Windkanal ist sanierungsbedürftig, musste erst kürzlich gesperrt werden. Die Ortsbeiräte fordern nun einen Neubau. © René Meinig

Wir wollen eine neue Schwimmhalle. Und vor allem eine in unserem Viertel. Der Klotzscher Ortsbeirat war sich einig und stimmte einstimmig für einen Antrag von CDU-Ortsbeirat Heinrich-Ewald Lüers. Demnach soll die Stadt nach Grundstücken für eine neue Schwimmhalle suchen – und zwar in Klotzsche.

Die jetzige Halle ist marode. Ob die Betriebserlaubnis gefährdet ist, wollten die Klotzscher Ortsbeiräte wissen. Waurick antwortete ausweichend. Diese sei kein Einzeldokument und somit immer gefährdet. Regelmäßig müssten dafür Hygiene, die Sicherheit und die Technik überprüft werden. Außerdem die Lüftung und die Brandschutzeinrichtungen. Erst vor Kurzem war ein Rohr geplatzt, und die Schwimmhalle musste gesperrt werden. Matthias Waurick, Geschäftsführer der Dresdner Bäder GmbH, räumte ein, dass die Sanierung der Halle bisher nicht die oberste Priorität hatte. Letzten Sommer wurde eine neue Zwischendecke in der Halle eingezogen. „Das hält jetzt zehn Jahre“, so Waurick. Angenommen werden die Schwimmbecken, trotz maroden Zustands, von den Besuchern. Kamen im Jahr 2014 101 000 Gäste, waren es im vergangenen Jahr 113 000. Das betont auch der Geschäftsführer. „Obwohl der Standort nicht optimal und an den Nahverkehr nicht gut angebunden ist“, so Waurick.

Deswegen ist auch immer wieder das Sachsenbad als Alternative im Gespräch. Das denkmalgeschützte Gebäude an der Ecke Rehefelder/Wurzener Straße ist ruinös, über eine Sanierung wird aber schon seit vielen Jahren debattiert. Neue Fahrt hat diese Debatte im vergangenen Jahr bekommen, als der Stadtrat die Stadt mit einer Machbarkeitsstudie beauftragte. Sie soll nach der Sommerpause im Stadtrat vorgestellt werden, wie Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf SZ-Anfrage mitteilt.

„Das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung prüft gegenwärtig verschiedene Nutzungsvarianten“, sagt er. Dabei kommt nicht nur die Wiedereröffnung als Schwimmbad infrage. Unter anderem wäre auch ein Umbau zum Wohnhaus denkbar. Für alle Möglichkeiten werden Bedarf, Förder- und Realisierungsmöglichkeiten sowie Baukosten berechnet. Vor allem die Investitionssumme hat die Sanierung des Sachsenbads bisher verhindert. In einer älteren Studie wurde geschätzt, dass der Ausbau rund 17 Millionen Euro kosten würde. Viele Pieschener wünschen sich dennoch, dass das Bad wieder öffnet. In Klotzsche ist man weniger euphorisch.

Kein Geld für Klotzsche

„Eine Schwimmhalle in Pieschen bringt uns nichts“, betont CDU-Ortsbeirat Steffen Sickert. Die Politiker wollen lieber einen Ersatzneubau in ihrem Viertel. Zwei Grundstücke waren dafür schon in der Diskussion. Doch die Eigentümer der Flächen an der Königsbrücker/Langebrücker Straße und südlich der Langebrücker haben andere Pläne. Das Stadtplanungsamt suche weiter, so Waurick. Gebraucht würden mindestens 15 000 Quadratmeter und eine gute Anbindung an den Nahverkehr.

Nachdem Matthias Waurick sein Amt 2013 übernommen hatte, waren erst mal die Freibäder Cossebaude und Wostra an der Reihe. Für insgesamt 1,3 Millionen Euro wurden die Flutschäden beseitigt.

Auch danach stemmte die Bäder GmbH zwei große Projekte, und wieder blieb kein Geld für Klotzsche. 2016 eröffnete die neue Schwimmhalle in Bühlau, derzeit läuft die Sanierung der Halle am Freiberger Platz. Ende 2018 soll diese fertig sein. Jede Menge Geld frisst das Projekt Georg-Arnhold-Bad. Hier gibt es immer wieder Bauverzögerungen. Bedarf gebe es: Dresden ist eine schwimmbegeisterte Stadt. Allein 35 Vereine gibt es, dazu kommen noch viele Freizeitschwimmer und das Schulschwimmen. Dafür reicht die Wasserfläche nicht aus. „Fast jedes Wochenende ist die Halle am Freiberger Platz belegt mit Wettkämpfen und für die Öffentlichkeit geschlossen“, so Waurick. Alle Hobbyschwimmer müssen auf andere Hallen ausweichen. Werden alle Projekte fertig, hat Dresden 2018 rund 4 900 Quadratmeter Wasserfläche und liegt damit deutlich hinter anderen vergleichbaren Städten. Leipzig hat 6 300, Hannover 5 900 und Stuttgart 7 900 Quadratmeter. Laut Bäder-Geschäftsführer Waurick liegt der Dresdner Bedarf bei 5 500. Eine weitere Halle sollte eigentlich her – womöglich ja in Klotzsche. Oder in Pieschen an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße.

