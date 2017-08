Neubau in Bischofswerdas Innenstadt Die verfallene Fronfeste wird bis 2019 ein Hospiz. Das ist ein Glück – nicht nur für Sterbenskranke.

Bischofswerda bekommt ein ganz besonderes Gebäude. Die Fronfeste an der Ecke Dresdener Straße/Birkengasse wird bis 2019 zum ersten stationären Hospiz im Landkreis Bautzen entwickelt. Das Christliche Hospiz Ostsachsen baut dafür zum größten Teil neu, nutzt aber auch historische Teile und rettet sie somit. Sterbenskranken Menschen wird in dem schönen neuen Haus mitten in der Stadt ein würdiger Abschied aus dem Leben bereitet. Dass Bischofswerda sie im Herzen der Stadt aufnehmen kann, mache froh und stolz, sagt Robert Geburek vom Fronfeste-Förderverein auf Anfrage. Was genau die Pläne sind:

Wie soll die Fronfeste als Hospiz aussehen und genutzt werden?

Die Bischofswerdaer bekommen ihr ältestes Gebäude erneuert und einen dazu passenden modernen Neubau. Die Pläne dazu erläuterten die Investoren am Mittwoch. Demnach wird der das Ensemble prägende und unter Denkmalschutz stehende Turm saniert und vom Hospiz genutzt. Überlegungen, den Turm zur freien Nutzung zum Beispiel an den Fronfeste-Verein zu übergeben, wurden angestellt, aber verworfen. Man finde es schöner, wenn wie nun geplant, das Hospiz einen Raum der Stille und Büros für die Pflegedienstleitung einrichtet, heißt es beim Verein auf Anfrage.

Von den Gebäuden entlang der Dresdener Straße und der Birkengasse bleiben die Fassaden zur Straßenseite stehen. Dahinter wird in Absprache mit dem Denkmalschutz abgerissen und neu gebaut.

Abgerissen werden kann sämtliches Nebengelass, das über Jahrzehnte im Innenraum erst angebaut, dann aber von verschiedenen Eigentümern dem Verfall preisgegeben wurde. Aus Richtung Dresdener Straße stadteinwärts bietet es heute einen schlimmen Anblick. Aber vor allem hier wird sich die Optik verändern: Am Hof entsteht der Neubau – der gekrümmten Straße folgend bis zur Birkengasse. Als in den letzten Monaten das Projekt geplant wurde, ist mit der Stadt Bischofswerda und den Denkmalbehörden Einvernehmen darüber erzielt worden, dass die Treppe vom Hof zum Weg am Bad ein paar Meter in Richtung Birkengasse versetzt wird. So gewinnt der Investor den Platz, den er für seinen Neubau braucht. Darin werden zwölf Einzelzimmer eingerichtet. Alle haben eine Nasszelle und einen Balkon. Dazu kommen Gemeinschaftsräume, Gäste- und Verwaltungszimmer sowie ein Seminarraum.

Wann wird gebaut und wer bezahlt das Projekt?

Gesellschafter der gemeinnützigen GmbH Christliches Hospiz Ostsachsen sind die Herrnhuter und die Bautzener Diakonie. Sie gaben ihre Pläne für ihr Projekt in Bischofswerda am Mittwoch bekannt. Demnach läuft die Genehmigungsplanung, können Abrissarbeiten dieses Jahr beginnen. Wiederauf- und Neubau sind ab Frühjahr 2018, die Eröffnung für 2019 geplant.

Fast fünf Millionen Euro kostet der Umbau der Fronfeste zum Hospiz. Davon bezahlen die Gesellschafter drei Millionen Euro aus Eigenmitteln, inklusive Darlehen und Spenden. Knapp zwei Millionen Euro sollen aus Fördertöpfen kommen, Spenden speziell für das Hospiz Bischofswerda sollen nun eingeworben werden.

Wer bekommt im Hospiz einen Platz und was kostet er?

„Wir pflegen, versorgen und begleiten schwerkranke, sterbende Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt. Es geht dabei weder um die Verlängerung noch um die Verkürzung des Lebens. Es geht um ein würdiges Leben bis zuletzt, ohne unerträgliche Schmerzen und Ängste“, sagt Geschäftsführer und Diakon Volker Krolzik vom Christlichen Hospiz Ostsachsen. Offen stehe die Einrichtung allen Menschen mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, bei der die Heilung ausgeschlossen und eine palliativ-medizinische Behandlung gewünscht oder notwendig ist.

Die Kosten für einen Platz im Hospiz tragen zu 95 Prozent die Krankenkassen, fünf Prozent übernimmt der Träger, sagt Geschäftsführer Volker Krolzik. Dem Sterbenskranken oder seinen Angehörigen entstehen somit keine Kosten.

Warum entsteht das Hospiz in Bischofswerda?

Überlegungen der Diakonien Herrnhut und Bautzen, ein weiteres stationäres Hospiz zu gründen, gibt es schon länger. Der entscheidende Hinweis zum Standort Bischofswerda kam von der Diakonie Bautzen und die wiederum bekam ihn aus Bischofswerda über den Fronfesteverein. Laut Bautzens Diakonie-Chef Gerd Lehmann wurde auch eine Immobilie in Bautzen geprüft. Die in Bischofswerda erwies sich als besser. „Ein sehr guter Standort im Grünen und nahe am Stadtzentrum“, sagt Gerd Lehmann. „Sterben gehört zum Leben. Deshalb gehen wir mitten ins Leben und in die Mitte der Stadt“, sagt Volker Krolzik. Zudem liege Bischofswerda zentral und habe eine gute Verkehrsanbindung.

Warum ist der Neubau auch architektonisch wertvoll?

Die Fronfeste ist das älteste Gebäude von Bischofswerda mit wechselnder Nutzungsgeschichte und das einzige, das aus der Zeit vor dem letzten großen Stadtbrand 1813 noch steht. Frühere Eigentümer haben das Ensemble verfallen lassen. Der Fronfeste-Förderverein gründete sich, um es zu retten. Er wurde sogar Eigentümer, kümmerten sich um Geld für Sicherungsmaßnahmen, arbeiteten mit der Stadt zusammen und suchten intensiv nach einem Käufer und Investoren. Sie haben somit Anteil daran, dass mit dem Christlichen Hospiz Ostsachsen ein solcher Investor nun da ist.

Mehrere Nutzungsvarianten wurden in den letzten Jahren geprüft, darunter Restaurant und Museum. Zudem hatte die Diakonie Pläne für eine Außenstelle ihres Altenheimes in Bischofswerda. „Dass die Fronfeste jetzt Hospiz wird, darüber sind wir sehr froh. Es wird schwer kranken Menschen geholfen. Und Bischofswerda bekommt etwas, das nur wenige Städte bislang haben und was auch deswegen gut ist für die Entwicklung unserer Stadt“, sagt Robert Geburek, Leiter des Diakonischen Altenheimes in Bischofswerda, Stadtrat (BfB) und Vorstandsmitglied im Fronfeste-Förderverein. OB Holm Große nennt es „eine Sternstunde“, dass die Fronfeste ausgebaut wird und dieser neuen Bestimmung übergeben werden kann.

Welche weiteren Pläne für ein Hospiz im Landkreis Bautzen gibt es?

In Räckelwitz bei Kamenz gründete sich zu Jahresbeginn ein „Freundeskreis stationäres Hospiz“. Zum Vereinsvorsitzenden wurde Dr. Rainer Kluge, Malteser-Chefarzt im Ruhestand, gewählt. Die Vereinsmitglieder traten an, eine Versorgungslücke in Ostsachsen zu schließen. Die Pläne bleiben aktuell, auch wenn sie noch nicht so konkret sind wie in Bischofswerda, hieß es am Donnerstag auf Nachfrage.

