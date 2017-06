Neubau im Gewerbegebiet Die Stadt Wilsdruff macht den Weg für ein weiteres Lager der Logistikfirma Wackler frei.

Der Weg ist frei für ein weiteres Lager der Logistikfirma Wackler in Wilsdruff. © Frank Baldauf

Bereits zum vierten Mal hat der Stadtrat Wilsdruff kürzlich eine Veränderung des Bebauungsplanes Hühndorfer Höhe beschlossen. Damit ist der Weg frei für ein weiteres Lager des Logistikunternehmens Wackler. Wackler will eine Fläche zwischen der Asphaltmischanlage der Firma Teichmann und dem Lager von Aldi bebauen, die derzeit noch Wiese ist. Das Grundstück hatte sich einst Teichmann gesichert, um dort den Firmensitz hochzuziehen. Mittlerweile sind die Pläne aufgegeben worden, sodass Wackler die Fläche kaufte.

Geplant ist eine 1 200 Quadratmeter große und gut elf Meter hohe Halle. Hier sollen zukünftig leicht entzündliche und brennbare Güter gelagert werden, so zum Beispiel Kosmetikartikel, Farben, Lasuren, Lösemittel und Insektenschutz. Für den Bau gibt es sehr hohe Sicherheitsvorschriften. So muss das gesamte Gebäude in einer riesigen Betonwanne stehen. Zudem gibt es hohe Anforderungen an die Löschtechnik. Es wäre die zweite Erweiterung am Standort und damit der dritte Komplex von Wackler in Wilsdruff.

An dem Vorhaben gibt es auch Kritik. So stimmte Stadtrat Matthias Schlönvogt gegen den neuen Bebauungsplan. „Schon das bestehende Gebäude stört ästhetisch, das sagen auch viele Wilsdruffer“, begründete er. Ein weiterer Bau in der Größe sei vor allem im Winter deutlich sichtbar. Allerdings gibt es auch einen Vorteil: Fachleute haben errechnet, dass die Halle den Autobahnlärm abschirmt, gewissermaßen also wie eine Lärmschutzwand wirkt.

zur Startseite