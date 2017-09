Neubau für Hochschule am Hauptbahnhof Entlang der Strehlener Straße verschwindet eine Brache. An der Fassade für das Gebäude haben sich 20 Büros versucht.

So soll das Gebäude einmal aussehen. © Rohdecan Architekten/SIB

Blick auf das Modell des künftigen Baus

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) am Friedrich-List-Platz 1 wächst. Immer mehr junge Menschen wollen hier studieren. Deswegen soll nun ein Neubau den Campus in der Südvorstadt vergrößern. Dafür ist eine Fläche an der Ecke der Strehlener/Andreas-Schubert-Straße vorgesehen. Die wird derzeit als Parkplatz genutzt. Auf einer Nutzfläche von 8 220 Quadratmetern sollen in dem Gebäude zukünftig ein Baustofftechnikum mit Laboren für Betontechnologie, Geotechnik, Verkehrs- und Wasserbau, Lehrkabinette und der Werkstattbereich der Fakultät Gestaltung sowie Büroarbeitsplätze, PC-Pools mit Serverräumen und Archivflächen entstehen.

Für die Gestaltung wurden in einem Wettbewerb 20 Architekturbüros um ihre Ideen gebeten. Nun steht der Gewinner fest. Das Büro Rohdecan Architekten aus Dresden hat einen L-förmigen, viergeschossigen Hauptbaukörper mit einer zweigeschossigen Krone entworfen. Der Neubau würde einen neuen städtebaulichen Akzent entlang der Straße bilden. Alle Ideen des Wettbewerbs sind ab 27. September bis zum 11. Oktober im Erdgeschoss der HTW, Friedrich-List-Platz 1, ausgestellt. Werktags können Besucher von 8 bis 18 Uhr kommen. (SZ/acs)

