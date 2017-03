Neubau eingeweiht Die Erfolgsgeschichte von Trumpf in Neukirch geht weiter. Die Unternehmenschefin stellt weitere Großinvestitionen in Aussicht.

Dr. Harry Thonig (l.) führt Ministerpräsident Stanislaw Tillich (M.) und Trumpf-Geschäftsführer Mathias Kammüller durch den Neubau. © Torsten Kellermann

Die neue Montagehalle des Maschinenbauunternehmens Trumpf Sachsen in Neukirch ist am Dienstagabend feierlich eingeweiht worden. Am Festakt nahm auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) teil. In seinem Grußwort würdigte er das Engagement von Trumpf und der Eigentümerfamilie: „Mit der Millionen-Investition wird die bisherige Erfolgsgeschichte von Trumpf hier in der Lausitz fortgeschrieben. Die neue Montagehalle steht für Innovation, attraktive Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum und ein kontinuierliches Wachstum des Standortes seit mehr als zwei Jahrzehnten. Das Engagement der Familie Leibinger ist gut für die gesamte Region und das Industrieland Sachsen und ein Beispiel für verantwortungsvolles Unternehmertum.“

Der vom Berliner Architekturbüro Barkow Leibinger entworfene Neubau ist eine 4 000 Quadratmeter große Hallenkonstruktion, die an eine bestehende Halle anschließt. Darin werden bereits seit Jahresbeginn Komponenten für die Automatisierung und Laserschneidmaschinen hergestellt. Trumpf will diesen Bereich ausbauen. Ein wichtiger Zukunftsmarkt seien dabei die USA, sagte die Vorstandsvorsitzende der Trumpf-Gruppe, Nicola Leibinger-Kammüller. „Wir setzen dort auf Automatisierungsprojekte, mit denen wir die großen industriellen Kunden gewinnen wollen – ungeachtet der aktuellen Meinungsverschiedenheiten zum Thema Freihandel oder Strafzölle für deutsche Unternehmen. Der Ausbau des Standorts Neukirch wird deshalb weitergehen“, stellte sie in Aussicht. – Die Firma Trumpf beschäftigt in Neukirch 437 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr realisierte sie einen Umsatz von 124 Millionen Euro. (SZ)

