Neubau des Sportkomplexes sorgt für Diskussion Die Gemeinde will 2,9 Millionen Euro investieren. Das meiste Geld könnte in das Gebäude am Sportplatz fließen.

Im Entwurf des Haushaltplanes ist der Neubau des Sportkomplexes vorgesehen. Bisher stand lediglich eine Art Anbau zur Debatte. Deshalb gibt es bei den Gemeinderäten noch Diskussionsbedarf. © André Braun

In diesem Jahr wird im Ostrauer Gemeindegebiet viel gebaut. Insgesamt sollen 2,9 Millionen Euro investiert werden. Da ist möglich, wenn Fördergeld in Höhe von 2,2 Millionen Euro fließt. So zumindest ist es im Entwurf des Haushaltsplanes vorgesehen. Der liegt in der Zeit vom 27. Februar bis zum 8. April im Gemeindeamt zur Einsichtnahme aus. Zur Sitzung im März soll dann der Haushalt beschlossen werden. „Es wird sportlich, alles umzusetzen, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU).

Als größter Posten steht mit 400 000 Euro der Sportkomplex auf dem Ostrauer Sportplatz zu Buche. „Dieser Umfang war so nicht geplant. Welche Änderungen hat es gegeben“, fragte Gemeinderätin Regina Hlozek. Bisher wurde von einer Sanierung ausgegangen. Doch nach der Besichtigung des Objektes mit dem Planer, sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass es effektiver, den Komplex abzureißen und neu zu bauen. Das sei auch energieeffizienter, so der Bürgermeister, der den Argumenten des Planers gern folgen würde. Der Entwurf des Sportkomplexes soll in der nächsten Sitzung vorgestellt werden.

Mit dem Neubau würden auch die vielen Container, die zurzeit den Sportplatz verschandeln, abgebaut werden. Der mögliche Neubau ist für die Jahre 2018 und 2019 geplant. Der Sortkomplex wird nicht nur von Vereinen, sondern auch von der Schule für den Sportunterricht genutzt. Er ist Eigentum der Gemeinde. Eine Gestaltung des Areals würde die des Schulhofes fortführen, so der Bürgermeister.

Geplante Investitionen zurück 1 von 4 weiter Vorhaben beim Straßenbau An der Mühle in Jahna, An der großen Jahna in Jahna, Delmschützer Straße in Delmschütz, Radweg Jahna/Pulsitz und Dorfplatz Pulsitz sowie Beschilderung des Jahnatalweges, Straße Spitzkiebitz in Kiebitz, Instandsetzung Zur Sandgrube in Schlagwitz, Oschatzer Straße in Ostrau, Ernst-Thälmann-Straße in Ostrau, Entwässerung Lommatzscher Straße, Auffahrt zu den Wertstoffcontainern in Noschkowitz Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landratsamt in Kiebitz Bau des Gehweges und der Stützmauer in Kiebitz Gebäude- und Liegenschaften Bau einer Garage für die Ostrauer Feuerwehrfahrzeuge, Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges, Instandsetzung des Verwaltungsgebäudes, Sportkomplex in Ostrau, Instandsetzung der Sportanlage in Schrebitz Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Kiebitz und Schrebitz

Regina Hlozek meinte, dass der Neubau des Sportkomplexes ein Vorhaben sei, dass seinesgleichen in der Gemeinde suche. Deshalb müsse der Rat intensiv diskutieren, ob sich die Gemeinde dieses Objekt leisten will, oder andere Finanzierungsmodelle möglich sind. So könne der Sportverein mit ins Boot geholt werden. Dass etwas am Gebäude passieren muss, daran lässt sie keinen Zweifel. Trotzdem sei das Vorhaben ein finanzieller Brocken.

Verein ins Vorhaben einbeziehen

Rätin Katrin Joachim würde den Verein auch gern mit in die Pflicht nehmen. Als Beispiel nannte sie den Bau des Sportlerheimes des SV Medizin Hochweitzschen in der Gemeinde Großweitzschen. Hier haben die Mitglieder ihren Eigenanteil in Form von Arbeitsstunden erbracht. Das sei eine tolle Idee. Zum einen spare die Gemeinde Geld und zum anderen werde das selbst Geschaffene mehr geachtet, so Katrin Joachim. „Dass die Vereinsmitglieder anpacken, haben sie schon oft gezeigt. So wurde bisher viel Eigenleistung zur Erhaltung des Gebäudes erbracht“, sagte der Bürgermeister. Gemeinderat Ralf Vogt wollte noch wissen, ob der Bestand der Sporteinrichtung auch gesichert sei, wenn die B 169 ausgebaut wird. Der Bürgermeister geht davon aus, dass maximal ein Stück des Hartplatzes dem Ausbau der Straße geopfert werden müsste, wenn überhaupt. „Wir können wegen des geplanten Vorhabens, von dem wir nicht wissen, wann es umgesetzt wird,nicht jede Weiterentwicklung im Ortsteil einschränken“, so Dirk Schilling.

Neben dem Sportkomplex sollen noch weitere Gebäude der Gemeinde in Ordnung gebracht oder neu gebaut werden. Das betrifft zum Beispiel das Verwaltungsgebäude an der Molkereistraße. Hier müssen unter anderem die Abwasser- und Warmwasserleitungen sowie die Dachterrasse instand gesetzt werden. Das Ostrauer Feuerwehrdepot wird um eine Garage für zwei Fahrzeuge erweitert, die bisher im Freien oder einem anderen Gebäude stehen. Das Feuerwehrdepot in Schrebitz erhält einen Abwasseranschluss. Für die Grundschule wird aufgrund steigender Schülerzahlen die Ausstattung für ein neues Klassenzimmer, für Garderoben und Ranzenregale benötigt. „Wir haben nach Fertigstellung der neuen Schule die Möbel aus der alten mitgenommen. Jetzt müssen wir zumindest für eine Klasse neue anschaffen“, so Schilling. Insgesamt fallen dafür Kosten in Höhe von 6 500 Euro an. Auch für die Projekte der Flurneuordnung in Schrebitz hat die Kämmerin Geld eingestellt. Dafür sollen ein Rückhaltebecken entstehen sowie die Rohrleitung im Graben Stockbrunnen erneuert werden.

